影／中和無照男開車右轉未禮讓行人 女子斑馬線慘挨撞受傷
鍾姓男子（45歲）昨天上午8時許駕車從中和區四維街綠起步右轉景新街往新店方向行駛時，完全未禮讓正走在行人穿越道的許姓女子（37歲）直接撞上。
許女當場被車撞倒在地，所幸鍾男當時車速不快，立即煞車停下，許女意識清楚，身體多處擦挫傷，後續自行就醫；鍾男經酒測確認無酒駕情事，他表示，因行車視線被A柱擋住，但警方查出鍾男駕駛早就被吊銷，不僅無照駕車又肇事致人受傷。
轄區中和警分局交通分隊員警依規定繪製現場圖、攝影照片及製作交通卷宗，經調閱路口監視器畫面，明顯已能還原事發經過，初步認定鍾男違規事證明確，依道交條例開出2張罰單告發。
