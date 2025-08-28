影／中和無照男開車右轉未禮讓行人 女子斑馬線慘挨撞受傷

新北市鍾姓男子昨開車行經 中和 區景新街與四維街，在路口綠燈右轉時未禮讓走在行人穿越道上的許姓女子，害許女挨撞倒地受傷，所幸僅身體多處擦挫傷，鍾男雖無酒駕，但他 無照駕駛 又肇事，罪加一等，警方依法開出2張 罰單 告發。

鍾姓男子（45歲）昨天上午8時許駕車從中和區四維街綠起步右轉景新街往新店方向行駛時，完全未禮讓正走在行人穿越道的許姓女子（37歲）直接撞上。

許女當場被車撞倒在地，所幸鍾男當時車速不快，立即煞車停下，許女意識清楚，身體多處擦挫傷，後續自行就醫；鍾男經酒測確認無酒駕情事，他表示，因行車視線被A柱擋住，但警方查出鍾男駕駛早就被吊銷，不僅無照駕車又肇事致人受傷。