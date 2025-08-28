桃市47名中階警官、基層所長異動 明統一離到職

桃園市警察局近日剛完成42名中高階警官調動，昨再公布47名中階警官、部分基層派出所人事異動案，包括第七至八序列偵查隊隊長、警務員、巡官兼所長等職務，統一於明天29日辦理離到職。

刑事警察大隊偵查第七隊長由蕭尉哲接任，另有多名刑警與督察調整職務，提升查緝能量，確保案件偵辦順暢，包括桃園、中壢、平鎮、楊梅、龜山、八德、蘆竹、大園等分局的派出所均有新任所長報到，調整基層部署，強化社區治安服務。

這次調整名單如下：

刑事警察大隊偵七隊隊長蕭尉哲、本局行政科警務正吳宗富、本局訓練科警務正吳珮榕、本局督察室警務正陳均百和謝青樺、本局公共關係室警務正甘博倫、本局勤務指揮中心警務正謝松儒、本局督察室督察員張傑凱、刑事警察大隊專員楊孟竟、大園分局警備隊隊長郭堂榮。

派出所長包括有桃園分局同安、小檜溪的謝惟靈和張邦寧；中壢分局普仁、自強、仁愛、中福的黃智勇、吳駿廸、胡信堯及李舜程；平鎮分局建安派出所所長方志豪；楊梅分局草湳、幼獅、上湖的陳薪、江禮安及蔡佳良；龜山分局大林、大埔、大坑的楊大廣、黃彥彰及黃玉婷；八德分局高明派出所所長蔡易廷；蘆竹分局南崁、大竹、外社的江弘裕、江宏翔及李智卿；大園分局草漯派出所所長黃榮禾。

平鎮分局督察員謝明政、龍潭分局督察員黃中彥、桃園分局偵查隊副隊長李畇豌、中壢分局警務員許美雲、平鎮分局警務員丁彥方、楊梅分局警務員李東誠、龜山分局警務員吳坤霖、八德分局警務員李冠陞、龍潭分局警務員李峯甫、蕭智元及陳冠彰；本局後勤科警務員吳偉輔、保大警務員曾儒義、刑大警務員吳政哲、王強生、劉翁宇；交大警務員郭文昕、婦幼警察隊警務員陳乙萱及中壢分局巡官許凱翔。