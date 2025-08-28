聽新聞
0:00 / 0:00

埔里頻停電 偷電纜害的至少5案

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投埔里近期頻出現局部停電，台電調查發現是電纜線遭竊，警方獲報後偵辦並逮捕嫌犯。圖／埔里警分局提供
南投埔里近期頻出現局部停電，台電調查發現是電纜線遭竊，警方獲報後偵辦並逮捕嫌犯。圖／埔里警分局提供
南投埔里近期頻頻發生局部停電事件，民眾議論紛紛以為是小動物害的，但經台電調查發現是電纜線遭竊後報警。警方獲報後組專案小組偵辦，一舉逮獲鄧姓竊嫌，並查出鄧男共偷得重達270公斤電纜線，再以低價變賣牟利，詢後依竊盜罪嫌送辦。

埔里警分局指出，近期轄內部分地區偶見停電，台電派員調查發現，有人以不明工具將電纜剪斷後竊走，影響轄區供電穩定與民眾生活，台電接連報案多次。分局組成專案小組後調閱監視器畫面，循線鎖定1輛可疑的重機車騎士涉案，加派人力到草屯土城地區查緝。

辦案人員在平林橋上發現涉案車輛時，還赫見機車腳踏板載有大量電纜線，隨即示意要求男騎士停車受檢，但男子未配合還加速逃逸，經員警善用地物與攔截技巧，成功將其在橋頭攔停。

警方當場逮捕鄧姓男子並車上起出1把電纜剪及1捆重達54.8公斤、約210公尺長的電纜線，初步調查後確認，該批電纜是他從草屯中和路某處竊得；後續也追出鄧嫌從今年5月起多次竊取電纜線，光是在埔里地區就涉及5起案件。

據了解，鄧嫌曾有多筆毒品與竊盜前科，缺錢就行竊，近期累計竊得電纜有千餘公尺長、重量達270公斤，市價約8萬5000元，他卻以每公斤220元低價變賣牟利。埔里警分局表示，持續追查有無共犯及贓物流向。

延伸閱讀

確定趕不上開學！清水通學步道因台電下地工程延宕 明年底完工

南投埔里六合路白線成違停熱區 公所研議改黃線

南投埔里六合路側畫白線 卻成違停檢舉熱區…公部門釋疑出招了

高雄旗津昨停電至今仍未完全恢復 台電將遷移電桿搶修

相關新聞

廣角鏡／無照男土城逆向肇事 釀9人傷

卅八歲楊姓男子昨下午三時許開車經新北市土城區中央路，逆向衝撞五輛機車造成九人受傷，其中六人骨折或擦挫傷被送醫，三人拒絕送...

屏東3大學ATM淪詐團提款最愛 警收網逮17人

詐騙集團無孔不入，屏東縣警察局發現詐團利用大學自治、警察進入校園有所限制，由車手滲入校園，密集在各大專院校內的ATM提款...

剖肚盜神木謀材害命 越籍山老鼠5嫌起訴

南投縣仁愛鄉濁水溪事業林區珍貴山林慘遭山老鼠集團盜伐，檢警查出5名越南籍失聯移工組成的團伙鋸切台灣紅檜、扁柏及肖楠樹幹「...

埔里頻停電 偷電纜害的至少5案

南投埔里近期頻頻發生局部停電事件，民眾議論紛紛以為是小動物害的，但經台電調查發現是電纜線遭竊後報警。警方獲報後組專案小組...

遭控侵占閨密逾30億獲不起訴 邱瓈寬發聲「感謝司法還清白」

知名製作人「寬姐」邱瓈寬5年前因謝姓閨蜜重病，受託代為照顧林姓幼子，邱女不僅將對方認為乾兒子，並得行使監護權，但謝女過世...

彰化古蹟田中陳氏壽山堂火災 八旬翁坦承「燒雜草釀禍」獲減刑

彰化縣定古蹟田中陳氏壽山堂去年3月失火，警消灌救時，85歲陳姓男子坦承整理空地放火燒雜草所致。彰化地方法院審結，依犯失火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。