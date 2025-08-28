埔里頻停電 偷電纜害的至少5案

南投埔里近期頻出現局部停電，台電調查發現是電纜線遭竊，警方獲報後偵辦並逮捕嫌犯。圖／埔里警分局提供 南投埔里近期頻頻發生局部停電事件，民眾議論紛紛以為是小動物害的，但經台電調查發現是電纜線遭竊後報警。警方獲報後組專案小組偵辦，一舉逮獲鄧姓竊嫌，並查出鄧男共偷得重達270公斤電纜線，再以低價變賣牟利，詢後依竊盜罪嫌送辦。

埔里警分局指出，近期轄內部分地區偶見停電，台電派員調查發現，有人以不明工具將電纜剪斷後竊走，影響轄區供電穩定與民眾生活，台電接連報案多次。分局組成專案小組後調閱監視器畫面，循線鎖定1輛可疑的重機車騎士涉案，加派人力到草屯土城地區查緝。

辦案人員在平林橋上發現涉案車輛時，還赫見機車腳踏板載有大量電纜線，隨即示意要求男騎士停車受檢，但男子未配合還加速逃逸，經員警善用地物與攔截技巧，成功將其在橋頭攔停。

警方當場逮捕鄧姓男子並車上起出1把電纜剪及1捆重達54.8公斤、約210公尺長的電纜線，初步調查後確認，該批電纜是他從草屯中和路某處竊得；後續也追出鄧嫌從今年5月起多次竊取電纜線，光是在埔里地區就涉及5起案件。

據了解，鄧嫌曾有多筆毒品與竊盜前科，缺錢就行竊，近期累計竊得電纜有千餘公尺長、重量達270公斤，市價約8萬5000元，他卻以每公斤220元低價變賣牟利。埔里警分局表示，持續追查有無共犯及贓物流向。