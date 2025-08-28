聽新聞
0:00 / 0:00

屏東3大學ATM淪詐團提款最愛 警收網逮17人

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

詐騙集團無孔不入，屏東縣警察局發現詐團利用大學自治、警察進入校園有所限制，由車手滲入校園，密集在各大專院校內的ATM提款，影響校內治安甚巨。今年4月起警方與校方聯手打詐，已在大學內逮捕17名詐團成員。

屏縣警方透過監控與分析，發現大學校園及周邊的ATM今年4、5月起常有詐團車手密集提款，4月157筆、5月390筆。警方因此攜手大學校院啟動跨區聯防，建立快速通報機制，鎖定黃姓嫌犯為首的詐團發起5波行動，共在校園逮捕17名車手與詐團幹部，查扣現金51萬元及汽車、提款卡、手機、筆電等證物，11人遭收押。

警方特別點出屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學3校因接近交流道，方便詐團提款後迅速逃離，成為詐團滲入目標。屏東縣警察局長甘炎民說，校園建置的ATM地點開闊，加上大學自治下，警方進入校園有限制，被詐團視為車手提款熱點。

美和科大校內有3台ATM，校長王建臺說，4、5月間校安人員發現有不明人士大量且密集提款，立即通報警方，順利逮到詐團成員，6月起就沒有相關案件。學校擔心被退學的東南亞學生被詐團吸收，將與警方持續合作打詐。

屏東大學校長陳永森表示，學校日前接獲警方通報，校內疑有車手正在提領贓款，校安中心當下與警方聯手查獲嫌犯；後續會強化合作機制，保護學生不被詐團吸收。

屏縣警局表示，經加強查緝，校園ATM車手提領數已明顯減少，全縣車手提領數也從5月1816件，至7月減為62件，警方鼓勵民眾主動檢舉，協助警方成功逮捕者，依規定最高可核發1萬元獎金，籲全民一起把詐團趕出校園。

延伸閱讀

詐團假公文證明帳戶未被警示 台南婦行善險失金

「神鬼會計師」收購公司帳戶供詐團使用 半年騙走近8億

岳母示警女兒遇詐騙購買泰達幣 他「罵」醒妻子但百萬元已進詐團口袋

警進校園有限制遭詐團盯上 屏警接獲大學通報逮17車手

相關新聞

廣角鏡／無照男土城逆向肇事 釀9人傷

卅八歲楊姓男子昨下午三時許開車經新北市土城區中央路，逆向衝撞五輛機車造成九人受傷，其中六人骨折或擦挫傷被送醫，三人拒絕送...

屏東3大學ATM淪詐團提款最愛 警收網逮17人

詐騙集團無孔不入，屏東縣警察局發現詐團利用大學自治、警察進入校園有所限制，由車手滲入校園，密集在各大專院校內的ATM提款...

剖肚盜神木謀材害命 越籍山老鼠5嫌起訴

南投縣仁愛鄉濁水溪事業林區珍貴山林慘遭山老鼠集團盜伐，檢警查出5名越南籍失聯移工組成的團伙鋸切台灣紅檜、扁柏及肖楠樹幹「...

埔里頻停電 偷電纜害的至少5案

南投埔里近期頻頻發生局部停電事件，民眾議論紛紛以為是小動物害的，但經台電調查發現是電纜線遭竊後報警。警方獲報後組專案小組...

遭控侵占閨密逾30億獲不起訴 邱瓈寬發聲「感謝司法還清白」

知名製作人「寬姐」邱瓈寬5年前因謝姓閨蜜重病，受託代為照顧林姓幼子，邱女不僅將對方認為乾兒子，並得行使監護權，但謝女過世...

彰化古蹟田中陳氏壽山堂火災 八旬翁坦承「燒雜草釀禍」獲減刑

彰化縣定古蹟田中陳氏壽山堂去年3月失火，警消灌救時，85歲陳姓男子坦承整理空地放火燒雜草所致。彰化地方法院審結，依犯失火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。