屏東3大學ATM淪詐團提款最愛 警收網逮17人

詐騙集團無孔不入，屏東縣警察局發現詐團利用大學自治、警察進入校園有所限制，由車手滲入校園，密集在各大專院校內的ATM提款，影響校內治安甚巨。今年4月起警方與校方聯手打詐，已在大學內逮捕17名詐團成員。

屏縣警方透過監控與分析，發現大學校園及周邊的ATM今年4、5月起常有詐團車手密集提款，4月157筆、5月390筆。警方因此攜手大學校院啟動跨區聯防，建立快速通報機制，鎖定黃姓嫌犯為首的詐團發起5波行動，共在校園逮捕17名車手與詐團幹部，查扣現金51萬元及汽車、提款卡、手機、筆電等證物，11人遭收押。

警方特別點出屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學3校因接近交流道，方便詐團提款後迅速逃離，成為詐團滲入目標。屏東縣警察局長甘炎民說，校園建置的ATM地點開闊，加上大學自治下，警方進入校園有限制，被詐團視為車手提款熱點。

美和科大校內有3台ATM，校長王建臺說，4、5月間校安人員發現有不明人士大量且密集提款，立即通報警方，順利逮到詐團成員，6月起就沒有相關案件。學校擔心被退學的東南亞學生被詐團吸收，將與警方持續合作打詐。

屏東大學校長陳永森表示，學校日前接獲警方通報，校內疑有車手正在提領贓款，校安中心當下與警方聯手查獲嫌犯；後續會強化合作機制，保護學生不被詐團吸收。

屏縣警局表示，經加強查緝，校園ATM車手提領數已明顯減少，全縣車手提領數也從5月1816件，至7月減為62件，警方鼓勵民眾主動檢舉，協助警方成功逮捕者，依規定最高可核發1萬元獎金，籲全民一起把詐團趕出校園。