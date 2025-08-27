快訊

宜蘭規模6.0地震！北部有感搖晃 台積電揭廠區狀況

中職／遭江承諺6局封鎖 悍將「3連敗後必輸」魔咒延續中

北市信義區4級地震！蔣萬安臉書秒發文 網讚「速度好快」

遭控侵占閨密逾30億獲不起訴 邱瓈寬發聲「感謝司法還清白」

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

知名製作人「寬姐」邱瓈寬5年前因謝姓閨蜜重病，受託代為照顧林姓幼子，邱女不僅將對方認為乾兒子，並得行使監護權，但謝女過世後，乾兒子卻對邱女提告侵占等罪，金額超過30億元；台北地檢署認為，邱女經授權可處分、利用謝女財產及買賣股票帳戶，無侵占、詐欺或竊盜犯意，處分不起訴；邱女稍早透過律師賴芳玉發聲明，感謝司法還其清白。

據了解，2020年邱瓈寬受重病的謝姓閨密託孤，照顧未成年兒子，謝女後來因病過世後，生前龐大遺產由林姓兒子繼承。然而，這名謝姓女子身家背景強大，是大立光一名大股東的女兒。

邱瓈寬因為遭控侵占事件被媒體報導，報導波及已逝的摯友，讓她感到不捨與不忍，因此決定透過律師代為發聲。

邱瓈寬指出，謝女生前與林姓男子未婚同居生下一子，兩人長期因財產糾紛對簿公堂，林男不僅沒有支付任何扶養費，甚至未曾探視子女，謝女與她情同家人，相知相惜共同照護與陪伴。

邱瓈寬表示，2020年謝女士病逝於醫院，她依其託孤與長期照顧，處理後事並维繁子女原有生活。但孩子生父林男卻在喪禮中強行帶走子女，不讓她所有的關懷及探視，由於謝女小孩繼承鉅額遺產，但林男之前對小孩不聞不問，又與謝女有財務糾紛，其管理子女遺產正當性引發嚴重疑慮，司法亦查出款項流失。

為達成好友生前所託及維護子女權益，邱瓈寬積極向司法求助，並向社會局陳情，盼依「兒童及少年福利與權益保障法」第72條為子女設立信託，確保遺產被獨立保護，但卻未獲社會局回應。反之，林男以多起訴訟阻撓她善意作為，並有媒體報導誣控事件，幸司法已予澄清。

聲明指出，單親家庭未成年子女如因共同生活之一方父母過世，因而繼承遺產者，除承受喪親之痛，更易遭環境突變與資產侵害，她呼籲立法與行政機關本於「兒童權利公約」，正視制度缺口，積極建構保障機制，以守護兒少最佳利益。

知名製作人「寬姐」邱瓈寬遭控侵占閨密逾30億資產，獲檢方處分不起訴。圖／報系資料照
知名製作人「寬姐」邱瓈寬遭控侵占閨密逾30億資產，獲檢方處分不起訴。圖／報系資料照

子女 遺產 司法 侵占 邱瓈寬

延伸閱讀

ChatGPT遭控鼓勵輕生 美16歲少年父母怒告OpenAI

邱瓈寬遭控侵占、盜賣閨密股票逾30億 北檢偵結不起訴

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

仙塔律師反擊！嘆遭帝寶貴婦「蕩婦羞辱」親揭假面閨密秘辛

相關新聞

土城汽車連撞5機車 騎士全被撞倒…38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

新北市土城區中央路今天下午發生一起楊姓男子駕駛汽車逆向衝撞5輛機車的事故，共造成9人受傷，其中3人因傷勢不重拒絕送醫。初...

遭控侵占閨密逾30億獲不起訴 邱瓈寬發聲「感謝司法還清白」

知名製作人「寬姐」邱瓈寬5年前因謝姓閨蜜重病，受託代為照顧林姓幼子，邱女不僅將對方認為乾兒子，並得行使監護權，但謝女過世...

現場一片狼藉！土城汽車突逆向撞翻5機車 騎士遭撞飛、人車倒地

新北市土城區中央路二段今天下午稍早發生一起汽車連續衝撞5輛機車的事故，警消獲報後派遣多部救護車輛到場，初步了解共造成9人...

彰化古蹟田中陳氏壽山堂火災 八旬翁坦承「燒雜草釀禍」獲減刑

彰化縣定古蹟田中陳氏壽山堂去年3月失火，警消灌救時，85歲陳姓男子坦承整理空地放火燒雜草所致。彰化地方法院審結，依犯失火...

台南市警局發布84名中階警官人事 偵查隊長、分局組長、派出所長異動

台南市警察局因應現有職缺及現階段治安、交通工作需要，今天晚間發布84名中階警官人事升遷調整，經局長林國清召集副局長、主任...

新竹台68轎車突冒煙「陷入火海」 駕駛機警逃生嗆傷送醫

新竹55歲男子今天下午3時許開車行經台68快速道路西向8.7公里處時，轎車突然起火燃燒，整輛車陷入火海，男子雖及時脫困，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。