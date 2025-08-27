彰化古蹟田中陳氏壽山堂火災 八旬翁坦承「燒雜草釀禍」獲減刑

彰化縣定古蹟田中陳氏壽山堂去年3月失火，警消灌救時，85歲陳姓男子坦承整理空地放火燒雜草所致。彰化地方法院審結，依犯失火燒燬現有人所在之建築物罪，處有期徒刑2月。可上訴。

判決書附件起訴書指出，陳男去年3月10日在廚房外的西南側空地整理雜草時，放火燒草，火勢蔓延到相鄰的縣定古蹟田中陳氏壽山堂，陳男見狀，連忙用水管接水潑灑滅火，因火勢過大無法撲滅，遂通報119前來滅火，並向警、消表示火災前曾用打火機燃燒雜草。

這場火災造成田中陳氏壽山堂的頂頂護被燒、屋內隔間牆面受燒燻黑，天花板受燒燻黑還燒穿坍塌、化妝台及木牆面、窗台受燒碳化龜裂，屋內家具、文書、雜物燒毀。陳姓男子在警詢及偵查庭都供述用打火機點火焚燒雜草，卻不知為何火會變大，延燒後方的房。