台南市警局發布84名中階警官人事 偵查隊長、分局組長、派出所長異動

台南市警察局因應現有職缺及現階段治安、交通工作需要，今天晚間發布84名中階警官人事升遷調整，經局長林國清召集副局長、主任秘書、人事室主任等進行人事甄審（評議）委員會；依適任人員之品德操守、工作表現及職務歷練等通盤檢討，相關職務調整如下：

2.後勤科綜合採購股股長顏瑭瑩，調任秘書室文書股股長。

3.新營分局秘書室主任薛友禎，調任後勤科綜合採購股股長。

4.玉井分局保安民防組組長黃子銘，調任新營分局秘書室主任。

5.防治科警務正王怡心，調任玉井分局保安民防組組長。

6.第四分局偵查隊隊長吳俊宏，調任白河分局行政組組長。

7.玉井分局偵查隊隊長陳榮吉，調任第四分局偵查隊隊長。

8.佳里分局偵查隊隊長胡義忠，調任玉井分局偵查隊隊長。

9.刑事警察大隊偵查第五隊隊長劉清友，調任佳里分局偵查隊隊長。

10.玉井分局交通組組長陳明典，調任白河分局勤務指揮中心主任。

11.防治科警務正盧建名，調任麻豆分局防治組組長。

12.民防管制中心修護股股長陳良光，調任防治科警務正。

13.民防管制中心警務正邱惠雯，調任該中心修護股股長。

14.第一分局督察組組長陳志成，調任該分局保安民防組組長。

15.麻豆分局督察組組長楊宗憲，調任第一分局督察組組長。

16.督察室督察員葉文詮，調任麻豆分局督察組組長。

17.督察室警務正陳貞吟，調任該室督察員。

18.第一分局行政組組長李信重，調任該分局勤務指揮中心主任。

19.第六分局保安民防組組長陳志卿，調任第一分局行政組組長。

20.第四分局保安民防組組長陳昆山，調任第六分局保安民防組組長。

21.交通警察大隊綜合組組長黃東偉，調任第四分局保安民防組組長。

22.法制室警務正李正麟，調任該大隊綜合組組長。

23.第四分局督察組組長曾乙証，調任該分局交通組組長。

24.督察室督察員林孟勳，調任第四分局督察組組長。

25.督察室警務正陳宏全，調任該室督察員。

26.第三分局督察組組長林晏民，調任佳里分局督察組組長。

27.佳里分局督察組組長吳東嶸，調任第三分局督察組組長。

28.刑事警察大隊專員陳志偉，調任該大隊行政組組長。

29.刑事警察大隊專員葉振煌，調任該大隊偵查第三隊隊長。

30.永康分局大橋派出所第七序列警務員兼所長王棋賝，陞任玉井分局交通組組長。

31.第二分局中正派出所第七序列警務員兼所長沈振莘，陞任主任秘書室警務正。

32.永康分局鹽行派出所第七序列警務員兼所長賴信宏，陞任督察室警務正。

33.第五分局保安民防組第七序列警務員徐源堂，陞任防治科警務正。

34.新化分局偵查隊第七序列警務員兼副隊長劉政翰，陞任刑事警察大隊偵查第五隊隊長。

35.第三分局偵查隊第七序列警務員兼副隊長黃志賢，陞任刑事警察大隊專員。

36.第一分局德高派出所第七序列警務員兼所長高銀泉，陞任督察室警務正。

37.保安科第七序列警務員陳昭佑，陞任民防管制中心警務正。

38.善化分局偵查隊第七序列警務員兼副隊長陳豐霈，陞任刑事警察大隊偵查第一隊隊長。

39.第六分局金華派出所第七序列警務員兼所長賴杰賢，陞任刑事警察大隊專員。

40.保防科第七序列警務員郭俊億，調任新化分局警備隊隊長。

41.歸仁分局偵查隊第七序列警務員兼副隊長林建男，調任新化分局偵查隊警務員兼副隊長。

42.婦幼警察隊第七序列警務員洪顥銘，調任善化分局第七序列警務員。

43.第三分局安中派出所第七序列警務員兼所長曾婉甄，調任第五分局和緯派出所第七序列警務員兼所長。

44.白河分局警備隊隊長吳建華，調任該分局白河派出所第七序列警務員兼所長。

45.白河分局後壁分駐所第七序列警務員兼所長張志明，調任白河分局警備隊隊長。

46.第四分局育平派出所第七序列警務員兼所長吳尚謙，調任第三分局偵查隊警務員兼副隊長。

47.第六分局大林派出所第七序列警務員兼所長陳重羽，調任該分局金華派出所第七序列警務員兼所長。

48.刑事警察大隊第七序列警務員林志魁，兼任該大隊科技犯罪偵查隊副隊長。

49.第二分局民權派出所第八序列警務員兼所長何家慶，原地陞任該分局民權派出所第七序列警務員兼所長。

50.公共關係室第八序列警務員洪銘駿，原地陞任該室第七序列警務員。

51.第一分局偵查隊第八序列警務員兼副隊長郭仲正，原地陞任該分局偵查隊第七序列警務員兼副隊長。

52.第三分局海南派出所第八序列警務員兼所長毛奇揚，原地陞任該分局海南派出所第七序列警務員兼所長。

53.歸仁分局仁德分駐所第八序列警務員兼所長陳威佑，原地陞任該分局仁德分駐所第七序列警務員兼所長。

54.第五分局北門派出所第八序列警務員兼所長陳東宏，原地陞任該分局北門派出所第七序列警務員兼所長。

55.玉井分局偵查隊第八序列警務員兼副隊長蔡國喜，原地陞任該分局偵查隊第七序列警務員兼副隊長。

56.第二分局第八序列警務員張尚軒，原地陞任該分局第七序列警務員。

57.民防管制中心第八序列警務員林文河，原地陞任該中心第七序列警務員。

58.第一分局第八序列警務員周有謚，調任永康分局大灣派出所第八序列警務員兼所長。

59.第二分局偵查隊第八序列警務員兼副隊長翁偉倫，調任第一分局第八序列警務員。

60.第一分局莊敬派出所第八序列警務員兼所長林海平，調任該分局德高派出所第八序列警務員兼所長。

61.犯罪預防科第八序列警務員黃怡仁，調任第六分局大林派出所第八序列警務員兼所長。

62.第五分局和緯派出所第八序列警務員兼所長陳俞宏，調任永康分局大橋派出所第八序列警務員兼所長。

63.永康分局大灣派出所第八序列警務員兼所長林璟翔，調任該分局鹽行派出所第八序列警務員兼所長。

64.民防管制中心第八序列警務員沈昱騰，調任第三分局第八序列警務員。

65.學甲分局學甲派出所第八序列警務員兼所長陳俊男，調任民防管制中心第八序列警務員。

66.新營分局第八序列警務員李信呈，調任學甲分局學甲派出所第八序列警務員兼所長。

67.白河分局偵查隊第八序列警務員兼副隊長王鐘民，調任刑事警察大隊第八序列警務員。

68.刑事警察大隊第八序列警務員楊智傑，調任白河分局偵查隊第八序列警務員兼副隊長。

69.第三分局巡官謝旻宏，陞任刑事警察大隊第八序列警務員。

70.佳里分局巡官蔡坤益，陞任新營分局第八序列警務員。

71.刑事警察大隊偵查員侯正輝，陞任歸仁分局偵查隊第八序列警務員兼副隊長。

72.第二分局巡官薛宇庭，陞任犯罪預防科第八序列警務員。

73.白河分局巡官徐千惠，陞任主任秘書室第八序列警務員。

74.永康分局巡官郭勁，陞任第五分局第八序列警務員。

75.第一分局後甲派出所巡官兼所長張許世賢，陞任該分局莊敬派出所第八序列警務員兼所長。

76.永康分局偵查隊偵查員蘇哲茗，陞任善化分局偵查隊第八序列警務員兼副隊長。

77.永康分局龍潭派出所巡官兼所長林伯翰，陞任保安科第八序列警務員。

78.永康分局永信派出所巡官兼所長黃貞融，陞任第二分局中正派出所第八序列警務員兼所長。

79.第一分局巡官楊文杰，陞任第四分局育平派出所第八序列警務員兼所長。

80.第一分局巡官陳奕為，調任該分局後甲派出所巡官兼所長。

81.白河分局白河派出所巡官兼所長陳旭昇，調任永康分局永信派出所巡官兼所長。

82. 第二分局民權派出所巡官兼副所長郭行修，調任永康分局龍潭派出所巡官兼所長。

83.第二分局巡官陳永旺，調任白河分局後壁分駐所巡官兼所長。

84.白河分局巡官呂坤林，調任該分局東山分駐所巡官兼所長。