土城汽車連撞5機車 騎士全被撞倒…38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」
新北市土城區中央路今天下午發生一起楊姓男子駕駛汽車逆向衝撞5輛機車的事故，共造成9人受傷，其中3人因傷勢不重拒絕送醫。初步了解，楊男雖無酒或毒駕，自稱因機械故障肇事，但警方發現他多年來竟從沒考過駕照，除過失傷害刑責外，另將就其無照駕駛部分依道路交通管理處罰條例舉發。
據了解，下午3時許，楊男駕駛的白色轎車突然逆向撞進對向的安全帽專賣店，導致當時停在路口的5輛機車騎士全部被撞倒在地，還有騎士被撞飛到到人行道上，現場一片狼藉。
警消到場後發現現場共有9名傷者，當中3人拒絕送醫，其餘6人中1人骨折，5人擦挫傷，分別送往各醫院急救。至於自稱機械故障肇事的楊男，疑似因面部撞擊方向盤而自述有疼痛情形。
