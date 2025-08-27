土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

新北市土城區中央路今天下午發生一起楊姓男子駕駛汽車逆向衝撞5輛機車的事故，共造成9人受傷，其中3人因傷勢不重拒絕送醫。初步了解，楊男雖無酒或毒駕，自稱因機械故障肇事，但警方發現他多年來竟從沒考過駕照，除過失傷害刑責外，另將就其無照駕駛部分依道路交通管理處罰條例舉發。

據了解，下午3時許，楊男駕駛的白色轎車突然逆向撞進對向的安全帽專賣店，導致當時停在路口的5輛機車騎士全部被撞倒在地，還有騎士被撞飛到到人行道上，現場一片狼藉。