維護安平區交通安全 台南警不定時運用「移動式地磅」攔查大型車

台南市警第四分局為維護安平區交通順暢與用路安全，不定期結合交通警察大隊，運用「移動式地磅」加強攔查取締大型車輛，今年迄今已取締大型車各項違規計213件，其中以「未依規定申請路權行駛」件數居多，均開出900元罰單；若拒絕受檢，將開罰9萬元。

第四警分局指出，今年迄今運用「移動式地磅」加強攔查取締大型車輛，今天再於永華路二段與平豐路針對砂石車、水泥攪拌車等大型車實施檢查，今年迄今開出的罰單類型，除了「未依規定申請路權行駛」，其他還有「超載」、「違停」，共開罰213件。

警方提醒，為強化大型車管理，若駕駛人拒絕配合過磅，將依道管條例第29-2條規定，處以9萬元罰鍰，以確實保障市民用路安全及預防事故發生；分局除強化執法，也深入轄內工地、學校及關懷據點，向大型車駕駛及師生、老人宣導交通安全，推動慢看停守護行人。

警方呼籲，大型車體積龐大、車重驚人，若超載、設備不符規定，或未依道路號誌、標線行駛，極易釀成嚴重事故，其危險性遠高於小型車；特別提醒注意「內輪差」與「視野死角」的危險，尤其高齡長者過馬路或騎乘交通工具時，因反應速度較慢，更需提高警覺，避免在交叉路口過於靠近大型車輛。