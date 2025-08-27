快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

5歲男童左手卡檳榔剝鬚機驚嚇大哭 消防隊緊急救援助脫困

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣一名5歲的男童25日上午將左手伸進入正在運轉的檳榔剝鬚機中，無法自行抽出，消防隊接獲報案後到場救援，經聯繫機器廠商後，順利讓男童的手脫困，不過左手中指與無名指明顯變形，緊急送醫治療。

消防局龍泉分隊25日上午10時58分接獲民眾報案，一名5歲男童不慎將左手伸入正在運轉的檳榔剝鬚機中，立即出動2車、4警消及1名救護義消前往現場。到場後發現男童手緊緊卡在機器中，雖然意識清楚，但因疼痛與驚嚇情緒非常激動，孩童母親也焦急萬分。

消防人員評估，因機具為高速旋轉設備，稍有不慎即可能造成更嚴重損傷甚至永久傷殘。為確保救援過程不會造成二次傷害，消防人員聯繫機器廠商，了解設備內部構造與脫困方式，廠商建議採用手動倒轉機器方式，讓手部安全退出，避免使用破壞性工具損壞機具或加劇傷勢。

消防人員穩定孩童情緒與取得家屬同意後，依廠商指引小心操作，順利將男童的手部脫困，不過因長時間卡住，左手中指與無名指明顯變形，緊急送往屏東基督教醫院治療。

龍泉分隊強調，在操作機具等場域需特別留意場所開放性，與孩童的進出控管，家長與業者應共同防範安全死角，才能保障廠內人員安全。

屏東縣一名5歲的男童25日上午將左手伸進入正在運轉的檳榔剝鬚機中，消防隊接獲報案後到場救援幫助男童的手脫困。記者潘奕言／翻攝
屏東縣一名5歲的男童25日上午將左手伸進入正在運轉的檳榔剝鬚機中，消防隊接獲報案後到場救援幫助男童的手脫困。記者潘奕言／翻攝
屏東縣一名5歲的男童25日上午將左手伸進入正在運轉的檳榔剝鬚機中，消防隊接獲報案後到場救援幫助男童的手脫困。記者潘奕言／翻攝
屏東縣一名5歲的男童25日上午將左手伸進入正在運轉的檳榔剝鬚機中，消防隊接獲報案後到場救援幫助男童的手脫困。記者潘奕言／翻攝

母親 消防隊 屏東縣 消防人員

延伸閱讀

印度男學生獨遊雲林古坑山區失蹤 搜救3天今10米深瀑布池底尋獲

板橋公寓深夜突竄大火…屋主逃出急喊家人受困 7人救出送醫

濃煙竄天！桃園龜山建案樣品屋不明原因起火 消防灌救中

桃園山腳分隊勇消奪總統盃臥舉冠軍 展現消防鐵漢風采

相關新聞

現場一片狼藉！土城汽車突逆向撞翻5機車 騎士遭撞飛、人車倒地

新北市土城區中央路二段今天下午稍早發生一起汽車連續衝撞5輛機車的事故，警消獲報後派遣多部救護車輛到場，初步了解共造成9人...

糾纏一年多！歌后曹雅雯遭狂粉騷擾 判刑前夕再衝髮廊堵人

台語歌后曹雅雯長期受到一名新加坡籍女性狂粉騷擾糾纏，昨天下午曹雅雯與經紀人結束髮廊造型準備離開，女狂粉突然出現，攔下曹雅...

5歲男童左手卡檳榔剝鬚機驚嚇大哭 消防隊緊急救援助脫困

屏東縣一名5歲的男童25日上午將左手伸進入正在運轉的檳榔剝鬚機中，無法自行抽出，消防隊接獲報案後到場救援，經聯繫機器廠商...

「車上小孩嚇哭」貨車司機逼車遭按喇叭 司機竟下車狂揍騎士

桃園市觀音區25日上午11時許發生行車糾紛，一名許姓男子騎機車載著孩子，行經福祥街與長興路口時，因與大貨車...

基隆知名飯店浴室「天降石塊」 住客抱小孩受驚：險被砸死

有民眾在臉書社群投訴，8月24日入住基隆知名的柯達大飯店，結果抱著小孩要踏進去浴室洗澡之前，差點被天降的石頭砸死。業者出...

印度籍學生落水遺體尋獲 南華大學：協助處理後事

南華大學1名印度籍男學生前天疑在雲林古坑樟湖吊橋附近落水失蹤，消防局今天中午尋獲男學生遺體，校方表示，將全力協助家屬處理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。