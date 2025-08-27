5歲男童左手卡檳榔剝鬚機驚嚇大哭 消防隊緊急救援助脫困

屏東縣一名5歲的男童25日上午將左手伸進入正在運轉的檳榔剝鬚機中，無法自行抽出，消防隊接獲報案後到場救援，經聯繫機器廠商後，順利讓男童的手脫困，不過左手中指與無名指明顯變形，緊急送醫治療。

消防局龍泉分隊25日上午10時58分接獲民眾報案，一名5歲男童不慎將左手伸入正在運轉的檳榔剝鬚機中，立即出動2車、4警消及1名救護義消前往現場。到場後發現男童手緊緊卡在機器中，雖然意識清楚，但因疼痛與驚嚇情緒非常激動，孩童母親也焦急萬分。

消防人員評估，因機具為高速旋轉設備，稍有不慎即可能造成更嚴重損傷甚至永久傷殘。為確保救援過程不會造成二次傷害，消防人員聯繫機器廠商，了解設備內部構造與脫困方式，廠商建議採用手動倒轉機器方式，讓手部安全退出，避免使用破壞性工具損壞機具或加劇傷勢。

消防人員穩定孩童情緒與取得家屬同意後，依廠商指引小心操作，順利將男童的手部脫困，不過因長時間卡住，左手中指與無名指明顯變形，緊急送往屏東基督教醫院治療。