聽新聞
0:00 / 0:00
基隆知名飯店浴室「天降石塊」 住客抱小孩受驚：險被砸死
有民眾在臉書社群投訴，8月24日入住基隆知名的柯達大飯店，結果抱著小孩要踏進去浴室洗澡之前，差點被天降的石頭砸死。業者出面致歉，表示會全額退費，因先前整修裝潢工人沒有做好，開門時震動太大力石頭鬆脫掉落。市府前往了解，要求加強督導改善。
有民眾在臉書社群「好想住飯店，好康.踩雷不藏私」貼文，8月24日入住基隆的柯達大飯店，結果抱著小孩要踏進去浴室洗澡之前居然差點被天降的石頭砸死。
民眾說，一開始入住時就先被check in一間煙味超重的房間，要求換房後又差點被石頭砸扁，再換的第三間房間居然浴室的垃圾桶也都沒有清潔，嚇死人一堆用過的衛生棉。雖然前台服務人員態度很好，因為石頭砸下來，送他們一箱果凍跟兩張星巴克兌換券。但以後應該不會再入住了吧，真的太可怕了，嚇到一回來就馬上帶著小孩去收驚。
貼文引發熱議，並有很多網友留言「水泥塊整個都都掉下來，太誇張，應先停業全面清查」、「砸到人真的會沒命、不敢再去住」。
市府文化觀光局文化觀光發展科長林芷伃表示，已派員至現場了解狀況，並協調賠償事宜，後續將持續追蹤該飯店住宿安全及整體環境衛生，並針對全市飯店業者加強督導，以保障住客權益。
業者出面表示，針對此疏失事件公司十分抱歉，會全額退費給客人表達誠意，經了解是幾年前有重新整修、裝潢，疑似工人沒有把細部工作做好，開門時震動太大力，導致石頭鬆脫掉落。
業者並說，已請廠商修繕，會深刻檢討，十分抱歉，住客的安全永遠是第一順位，會再加強房務的管理。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言