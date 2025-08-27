聽新聞
糾纏一年多！歌后曹雅雯遭狂粉騷擾 判刑前夕再衝髮廊堵人
台語歌后曹雅雯長期受到一名新加坡籍女性狂粉騷擾糾纏，昨天下午曹雅雯與經紀人結束髮廊造型準備離開，女狂粉突然出現，攔下曹雅雯，甚至試圖搶奪其行李箱，轄區警方獲報後將女狂粉帶回派出所。
曹雅雯一年多來飽受糾纏，30歲新加坡籍劉姓女歌迷自2023年底起，持續透過電子郵件與社群平台不斷傳訊，內容從示愛到恐嚇都有，讓曹雅雯精神壓力極大，只好封鎖對方；去年8月，劉女發文恐嚇，要曹「如果不解除封鎖，就會對她父母不利」。
今年2月，劉女專程來台追星，甚至在板橋車站「攔人」，強行拉扯曹的行李與手機吊飾，逼她解封帳號。當時警方到場處理送辦，法官認定劉女長期騷擾、恐嚇，加上造成被害人驚恐，依恐嚇危害安全罪判處5個月，強制罪再處2個月，合併6月徒刑，得易科罰金，刑期執行完畢後須驅逐出境。
判決執行執行，劉女卻在昨天下午，前往西門町髮廊堵人，還一度拉扯曹的隨身物品。警方趕到後，立刻以現行犯將人帶回，並依違反跟蹤騷擾法移送北檢。
檢方複訊後，原諭令劉女5萬元交保，但劉女聲稱沒有能力繳交，改裁定限制住居，要求她留在西門町的一間旅館。
由於旅館同樣位於西門町，為避免經常前往髮廊的曹雅雯有安全疑慮，轄區警方將加強周邊巡查與管制，以確保安全。
