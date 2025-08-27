「車上小孩嚇哭」貨車司機逼車遭按喇叭 司機竟下車狂揍騎士

快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

楊姓大貨車駕駛竟下車徒手攻擊，導致許男手臂受傷。圖／讀者提供
桃園市觀音區25日上午11時許發生行車糾紛，一名許姓男子騎機車載著孩子，行經福祥街與長興路口時，因與大貨車司機發生爭執，楊姓大貨車駕駛竟下車徒手攻擊，導致許男手臂受傷，後座的孩子也在嚇得大哭。許男事後也向大園警分局報案，警方隨即通知楊姓駕駛到案說明，並依法送桃園地檢署偵辦。

警方表示，許男於25日上午11時許，騎車行經觀音區福祥街與長興路口時，與大貨車發生行車糾紛，大貨車楊姓駕駛下車徒手攻擊許男，導致許男左手臂挫傷。許男事後至派出所報案，警方依規定受理並已通知楊姓駕駛到案說明，依傷害罪函送桃園地檢署偵辦。

許男妻子也在臉書說明事發經過，當時因遭該大貨車逼車，先生按喇叭時有跟對方說「到底在開什麼」，機車上還有載小孩很危險。結果駕駛人就衝上來打了頭跟手肘，因為真的看女兒哭慘、先生被打慌到想哭，沒來得及報警，事後才備案做筆錄。

警方指出，大貨車駕駛任意於車道中暫停之行為，依道路交通管理處罰條例第43條規定，處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，呼籲駕駛人行車應遵守交通規則，避免發生危險。

許男於25日上午11時許，騎車行經觀音區福祥街與長興路口時，與大貨車發生行車糾紛。圖／讀者提供
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】惡劣！逼車遭按喇叭 司機竟下車狂揍騎士

