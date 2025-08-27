印度籍學生落水遺體尋獲 南華大學：協助處理後事

南華大學1名印度籍男學生前天疑在雲林古坑樟湖吊橋附近落水失蹤，消防局今天中午尋獲男學生遺體，校方表示，將全力協助家屬處理後事。

雲林縣消防局表示，25日下午獲報有南華大學印度籍學生到古坑鄉樟湖吊橋附近遊玩，但其中1人疑似失蹤、落水，現場遺留機車、手機和個人衣物。

消防人員歷經3天搜救，今天中午12時40分尋獲男學生，明顯死亡未送醫，現場交由警方及校方人員處理。

南華大學初步了解，前天上午11時許，男學生浩然獨自一人前往樟湖吊橋，下午2時許致電給印度籍同學南格，邀請前往該景點遊玩。下午3時40分左右，南格抵達現場時，只看到浩然的衣物及手機在岸邊，但未見其人，遂致電其他印度籍同學前來找人，4時許報警處理。

南華大學表示，昨天已與浩然的家人聯繫，現在將全力協助處理後事；至於其他同學也啟動輔導機制。