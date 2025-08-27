韓星GD愛店「金豬食堂」遭砸 男遲到30分鐘訂位被取消怒摔存錢筒

蕭姓男子日前跟友人至台北市中山區南京東路上知名的韓式燒肉店「金豬食堂」用餐，不滿因遲到半小時訂位被取消，拿起金豬存錢筒砸店洩憤，店員報警，警方趕抵，協助他冷靜情緒並告知兩邊相關權益，經溝通後店家同意讓蕭男用餐，並不追究砸店一事。

中山警方21日下午5點50分獲報，南京東路上的「金豬食堂」有糾紛趕抵，現場是蕭男（30歲）因不滿訂位被取消砸店，摔壞櫃檯前的金豬造型存錢筒，店員為了怕他再有失控情緒請求警方協助。

店家表示，現場無人受傷，經溝通蕭男仍要用餐，因此讓他進入吃飯，並且對於他摔壞的存錢筒不予追究。