韓星GD愛店「金豬食堂」遭砸 男遲到30分鐘訂位被取消怒摔存錢筒

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

蕭姓男子日前跟友人至台北市中山區南京東路上知名的韓式燒肉店「金食堂」用餐，不滿因遲到半小時訂位被取消，拿起金豬存錢筒砸店洩憤，店員報警，警方趕抵，協助他冷靜情緒並告知兩邊相關權益，經溝通後店家同意讓蕭男用餐，並不追究砸店一事。

中山警方21日下午5點50分獲報，南京東路上的「金豬食堂」有糾紛趕抵，現場是蕭男（30歲）因不滿訂位被取消砸店，摔壞櫃檯前的金豬造型存錢筒，店員為了怕他再有失控情緒請求警方協助。

店家表示，現場無人受傷，經溝通蕭男仍要用餐，因此讓他進入吃飯，並且對於他摔壞的存錢筒不予追究。

值得一提的是，韓國流行天王權志龍G-DRAGON上月在小巨蛋開演唱會，演唱會結束特別包場「金豬食堂」舉辦慶功宴，店家外擠滿粉絲圍觀一度成為新聞熱搜店家，沒想到這次卻是因為砸店上新聞版面。

蕭姓男子不滿訂位被取消砸店洩憤。記者翁至成／翻攝
蕭姓男子不滿訂位被取消砸店洩憤。記者翁至成／翻攝
台北市中山區南京東路上知名的韓式燒肉店「金豬食堂」日前民眾不滿訂位被取消,砸店洩憤。記者翁至成／翻攝
台北市中山區南京東路上知名的韓式燒肉店「金豬食堂」日前民眾不滿訂位被取消，砸店洩憤。記者翁至成／翻攝

