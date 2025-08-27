印度男學生獨遊雲林古坑山區失蹤 搜救3天今10米深瀑布池底尋獲

南華大學一名印度籍男學生8月25日獨自前往雲林古坑鄉樟湖吊橋附近遊玩，疑似落水失蹤，獨留手機、鞋子、機車等物，雲林縣消防局搜救人員連日搜尋，已於今天中午12時40分左右在龍鳳瀑布10米深池底尋獲遺體。

該名印度籍學生今年二月來台就讀，8月25日近午他獨自騎機車前往古坑樟湖貝殼化石區遊玩，下午2時多打電話給多位印度籍同學，邀請他們到該景點玩，同學到場卻沒看到人，只看到他的鞋子、手機在岸邊，現場找人未果後立刻報警。