聽新聞
0:00 / 0:00
印度男學生獨遊雲林古坑山區失蹤 搜救3天今10米深瀑布池底尋獲
南華大學一名印度籍男學生8月25日獨自前往雲林古坑鄉樟湖吊橋附近遊玩，疑似落水失蹤，獨留手機、鞋子、機車等物，雲林縣消防局搜救人員連日搜尋，已於今天中午12時40分左右在龍鳳瀑布10米深池底尋獲遺體。
該名印度籍學生今年二月來台就讀，8月25日近午他獨自騎機車前往古坑樟湖貝殼化石區遊玩，下午2時多打電話給多位印度籍同學，邀請他們到該景點玩，同學到場卻沒看到人，只看到他的鞋子、手機在岸邊，現場找人未果後立刻報警。
雲林縣消防局當天出動18名消防、義消人員前往搜尋，直到晚上因天色昏暗加上現場下大雨，才先行返隊，隔天一早又出動26人再前往搜救，今天一早第一大隊、草嶺分隊、公園分隊等單位，出動6輛車、1部空拍機、消防人員10人前往搜尋，中午12時40分在龍鳳瀑布10米深池底尋獲失蹤學生遺體，後續交由警方及校方處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言