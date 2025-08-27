保七警瓦解南投深山盜伐團 警憶難度高「山上我們抓不到他們」

南投縣「馬海濮富士山」今年初傳出神木遭盜伐，警政署保安警察第七總隊展開調查，日前動員80多名警力分2波搜索，在南投、台中、彰化查獲阮姓男子等23人到案，詢後依違反森林法、刑法竊盜罪等罪嫌送辦

據悉，今年1月有媒體報導，有山友在「馬海濮富士山」發現山老鼠盜伐神木，還在深山內紮營等，保七總隊警方事前也曾接獲巡山員通知，曾在常人難以到達、單程路途必須步行2、3天的深山區域，遇到由4、5個外籍人士所組的疑似盜伐小組，對方一見外人經過便紛紛躲避，迅速消失在山區。

保七總隊結合南投縣警局、移民署中區事務大隊、北區事務大隊、台中專勤隊等共組專案小組，報請南投地檢署指揮偵辦，歷經數月跟監蒐證，分別在今年4月22日及5月15日發動搜索，在南投、台中、彰化等17處查獲阮男等23人到案。

警方調查，該山老鼠集團由阮男等5名越南籍失聯移工負責上山盜伐、背運貴木下山，由吳男等17男1女負責收贓、加工及販賣；警方2波搜索起出扁柏金磚71件、聚寶盆17件、樹瘤7件、紅檜聚寶盆1件、肖楠樹瘤1件（總重量高達1363公斤、市價逾60萬元）、檜木精油9瓶，犯案工具鏈鋸1台、溯溪鞋4雙及4輛作案車輛等贓證物。

員警說，偵辦此案十分不易，外籍山老鼠極度熟悉深山環境，一遭遇陌生人即跳進草叢或跳下山坡，「隨時都拿命在拚」，尤其是車輛遭遇攔查時，常常員警一靠近，山老鼠就瞬間開門「噴出」逃逸，「所以後來我們攔查都先把車門擋住；又因山老鼠使用多部權利車作為交通工具，員警坦言「在山上我們抓不到他」，專案人員只能擴大調閱監視器畫面追蹤，查出犯嫌確切住處，才有機會抓到人。

警方表示，全案詢後依違反森林法、刑法竊盜罪等罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢方訊後聲押越南籍5人及台籍4人，其餘無保請回，今年8月10日已偵結起訴。