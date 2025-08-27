員警在王男的口袋內起出名片刀、毒品依托咪酯及安非他命等物品。圖：讀者提供

桃園警分局中路派出所昨(26)日晚間21時30分許巡邏時，查獲一名遭通緝的男子。該男子起初刻意閃避警方，並假冒哥哥身分應對，最終在盤查過程中情緒失控，遭員警壓制，現場查獲名片刀及毒品，隨後依規定移送法辦。

警方指出，當時警員陳柏宏行經宏昌十三街，發現男子行跡可疑躲在車後，立即上前盤查。男子自稱姓王，從新北到桃園探友，並謊稱急著上廁所試圖離開，員警立即阻止並呼叫支援，他的3名友人協助勸說，但王男仍拒不配合。支援警力趕到後，他突然企圖脫逃，與員警拉扯摔倒在地。

支援警力趕到後，王男突然企圖脫逃，與員警拉扯摔倒在地。圖：讀者提供

經壓制後，員警在他的口袋內起出名片刀、毒品依托咪酯及安非他命等物品。進一步確認身分，發現該男子為40歲王姓男子，因涉及詐騙案遭發布通緝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園警巡邏查獲通緝犯 藏毒帶刀掙脫失敗遭逮