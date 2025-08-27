桃園警巡邏查獲通緝犯 藏毒帶刀掙脫失敗遭逮
桃園警分局中路派出所昨(26)日晚間21時30分許巡邏時，查獲一名遭通緝的男子。該男子起初刻意閃避警方，並假冒哥哥身分應對，最終在盤查過程中情緒失控，遭員警壓制，現場查獲名片刀及毒品，隨後依規定移送法辦。
警方指出，當時警員陳柏宏行經宏昌十三街，發現男子行跡可疑躲在車後，立即上前盤查。男子自稱姓王，從新北到桃園探友，並謊稱急著上廁所試圖離開，員警立即阻止並呼叫支援，他的3名友人協助勸說，但王男仍拒不配合。支援警力趕到後，他突然企圖脫逃，與員警拉扯摔倒在地。
經壓制後，員警在他的口袋內起出名片刀、毒品依托咪酯及安非他命等物品。進一步確認身分，發現該男子為40歲王姓男子，因涉及詐騙案遭發布通緝。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園警巡邏查獲通緝犯 藏毒帶刀掙脫失敗遭逮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言