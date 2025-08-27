快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

桃園警巡邏查獲通緝犯 藏毒帶刀掙脫失敗遭逮

桃園電子報／ 桃園電子報

2277867 0 rotated
員警在王男的口袋內起出名片刀、毒品依托咪酯及安非他命等物品。圖：讀者提供

桃園警分局中路派出所昨(26)日晚間21時30分許巡邏時，查獲一名遭通緝的男子。該男子起初刻意閃避警方，並假冒哥哥身分應對，最終在盤查過程中情緒失控，遭員警壓制，現場查獲名片刀及毒品，隨後依規定移送法辦。

警方指出，當時警員陳柏宏行經宏昌十三街，發現男子行跡可疑躲在車後，立即上前盤查。男子自稱姓王，從新北到桃園探友，並謊稱急著上廁所試圖離開，員警立即阻止並呼叫支援，他的3名友人協助勸說，但王男仍拒不配合。支援警力趕到後，他突然企圖脫逃，與員警拉扯摔倒在地。

3 0 3
支援警力趕到後，王男突然企圖脫逃，與員警拉扯摔倒在地。圖：讀者提供

經壓制後，員警在他的口袋內起出名片刀、毒品依托咪酯及安非他命等物品。進一步確認身分，發現該男子為40歲王姓男子，因涉及詐騙案遭發布通緝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園警巡邏查獲通緝犯 藏毒帶刀掙脫失敗遭逮

延伸閱讀：

  1. 男遭300公斤重機壓住動彈不得 龍潭警火速趕到場救援
  2. 桃檢檢察長視察矯正機關 盼加強落實藥酒癮處遇措施

桃園 毒品 通緝

延伸閱讀

又是喪屍菸彈！桃園男開車出現1異狀 保大查獲依托咪酯、愷他命

午後雷陣雨來了 桃園至雲林+南投8縣市大雨特報 影響至晚上

影／警攔查BMW違停車見女乘客恍神 提包內3瓶毒品…通緝身分露餡

兩大牛丼品牌擴張中！ 「松屋」首度插旗桃園藝文特區 「すき家」插旗高雄左營 網嗨翻

相關新聞

徵「汁男」日領1800掀熱議 11間房已被預訂…警：無法證實拍片

網路近日瘋傳一則誇張徵人廣告，內容自稱來自成人影業，公開招募臨時演員「汁男」，工作條件寫明只需在男優身旁配合演出，還能戴...

韓星GD愛店「金豬食堂」遭砸 男遲到30分鐘訂位被取消怒摔存錢筒

蕭姓男子日前跟友人至台北市中山區南京東路上知名的韓式燒肉店「金豬食堂」用餐，不滿因遲到半小時訂位被取消，拿起金豬存錢筒砸...

快改道！ 國3南下大貨車及砂石車追撞事故 田寮路段管制封閉全線車道

今天上午11時26分，在國道3號南向372K田寮路段，發生大貨車及砂石車追撞事故，占用中線及外側車道，員警及救護車在現場...

印度男學生獨遊雲林古坑山區失蹤 搜救3天今10米深瀑布池底尋獲

南華大學一名印度籍男學生8月25日獨自前往雲林古坑鄉樟湖吊橋附近遊玩，疑似落水失蹤，獨留手機、鞋子、機車等物，雲林縣消防...

仁愛鄉千年檜木遭山老鼠開膛剖腹活活枯死 護林員深惡痛絕

南投縣仁愛鄉濁水溪事業林區珍貴山林遭山老鼠集團侵襲！由越南籍逃逸移工組成的團伙自去年起，多次深入國有林班地，直接鋸切台灣...

印度籍學生落水遺體尋獲 南華大學：協助處理後事

南華大學1名印度籍男學生前天疑在雲林古坑樟湖吊橋附近落水失蹤，消防局今天中午尋獲男學生遺體，校方表示，將全力協助家屬處理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。