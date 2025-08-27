快訊

關稅未衝擊車價？專家估車廠快撐不住 美國車價將上漲

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

聽新聞
0:00 / 0:00

影／斗六籃球場防護墊碎一地…民眾怒批太誇張 監視器揪凶手

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

日前有民眾發現雲林斗六市籽公園風雨籃球場的防護墊遭到破壞，碎成一地，大罵「太誇張了」，縣府體育場調閱監視器尋凶，赫然發現是一群流浪狗跑進風雨籃球場咬壞防護墊，將請管理員加強巡視，並提醒球友離開球場時要將圍籬門關上，避免流浪狗跑進去。

有民眾發現斗六市籽公園風雨籃球場的防護墊遭到破壞，拍下照片上傳臉書社團「斗六人文社交圈」，認為有民眾平常亂丟垃圾就算了，居然還破壞防護墊，「太誇張了」。

雲林縣體育場調閱監視器畫面，發現8月25日深夜近12時有一群流浪狗跑進籃球場破壞防護墊，斗六市長林聖爵將監視器畫面上傳留言，已先行清除散落物並以交通錐連桿隔離，將請縣府盡快修復。

雲林縣體育場表示，風雨籃球場有圍籬防護，可能有球友最後離開時未將門帶上，才讓流浪狗有機會跑進去球場內，目前已經請廠商評估修繕，另外將設告示牌提醒球友離開要將圍籬門帶上，也會請管理員加強巡視。

林聖爵說，該球場是先由雲林縣政府教育處體育場辦理工程設計、發包施工，但部分安全設施未完備，後續由公所辦理「斗六市籽公園風雨籃球場周邊環境整修工程」，完工後由縣府後續維管，有民眾多次反映該處有流浪狗聚集，將請縣府積極處理。

雲林縣動植物防疫所表示，若接獲通報，會到現場了解，若有必要會針對浪犬管制。隨後派員到現場，防疫人員在現場發現有一隻流浪狗沒有結紮，已吹箭帶回節育。

日前有民眾發現雲林縣斗六市籽公園風雨籃球場的防護墊遭到破壞，碎成一地，大罵「太誇張了」，縣府體育場調閱監視器尋兇，赫然發現是一群流浪狗跑進風雨籃球場咬壞防護墊，將請管理員加強巡視。圖／翻攝自臉書斗六人文社交圈
日前有民眾發現雲林縣斗六市籽公園風雨籃球場的防護墊遭到破壞，碎成一地，大罵「太誇張了」，縣府體育場調閱監視器尋兇，赫然發現是一群流浪狗跑進風雨籃球場咬壞防護墊，將請管理員加強巡視。圖／翻攝自臉書斗六人文社交圈
日前有民眾發現雲林縣斗六市籽公園風雨籃球場的防護墊遭到破壞，碎成一地，大罵「太誇張了」，縣府體育場調閱監視器尋兇，赫然發現是一群流浪狗跑進風雨籃球場咬壞防護墊，將請管理員加強巡視。圖／翻攝自臉書斗六人文社交圈
日前有民眾發現雲林縣斗六市籽公園風雨籃球場的防護墊遭到破壞，碎成一地，大罵「太誇張了」，縣府體育場調閱監視器尋兇，赫然發現是一群流浪狗跑進風雨籃球場咬壞防護墊，將請管理員加強巡視。圖／翻攝自臉書斗六人文社交圈

雲林 斗六 流浪狗 監視器

延伸閱讀

餐廳熄燈、平交道當機 斗六後站商圈停電…肇因不是小動物

南投康壽國小操場、籃球場破舊 中央只修操場…許淑華出手了

浪犬闖狗狗托兒所「直奔遊戲室玩嗨」 員工確認身分發現是老客戶下巴掉了

MUJI無印良品將進駐斗六 斗六就業中心媒合徵才送小禮

相關新聞

仁愛鄉千年檜木遭山老鼠開膛剖腹活活枯死 護林員深惡痛絕

南投縣仁愛鄉濁水溪事業林區珍貴山林遭山老鼠集團侵襲！由越南籍逃逸移工組成的團伙自去年起，多次深入國有林班地，直接鋸切台灣...

韓星GD愛店「金豬食堂」遭砸 男遲到30分鐘訂位被取消怒摔存錢筒

蕭姓男子日前跟友人至台北市中山區南京東路上知名的韓式燒肉店「金豬食堂」用餐，不滿因遲到半小時訂位被取消，拿起金豬存錢筒砸...

印度男學生獨遊雲林古坑山區失蹤 搜救3天今10米深瀑布池底尋獲

南華大學一名印度籍男學生8月25日獨自前往雲林古坑鄉樟湖吊橋附近遊玩，疑似落水失蹤，獨留手機、鞋子、機車等物，雲林縣消防...

保七警瓦解南投深山盜伐團 警憶難度高「山上我們抓不到他們」

南投縣「馬海濮富士山」今年初傳出神木遭盜伐，警政署保安警察第七總隊展開調查，日前動員80多名警力分2波搜索，在南投、台中...

國3南向田寮大貨車和砂石車追撞 開放內側車道通行 回堵4公里

今天上午11時26分，在國道3號南向372公里處田寮路段，發生大貨車及砂石車追撞事故。高速公路局表示，下午12時21分開...

影／斗六籃球場防護墊碎一地…民眾怒批太誇張 監視器揪凶手

日前有民眾發現雲林縣斗六市籽公園風雨籃球場的防護墊遭到破壞，碎成一地，大罵「太誇張了」，縣府體育場調閱監視器尋凶，赫然發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。