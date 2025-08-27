影／斗六籃球場防護墊碎一地…民眾怒批太誇張 監視器揪凶手

日前有民眾發現雲林縣斗六市籽公園風雨籃球場的防護墊遭到破壞，碎成一地，大罵「太誇張了」，縣府體育場調閱監視器尋凶，赫然發現是一群流浪狗跑進風雨籃球場咬壞防護墊，將請管理員加強巡視，並提醒球友離開球場時要將圍籬門關上，避免流浪狗跑進去。

有民眾發現斗六市籽公園風雨籃球場的防護墊遭到破壞，拍下照片上傳臉書社團「斗六人文社交圈」，認為有民眾平常亂丟垃圾就算了，居然還破壞防護墊，「太誇張了」。

雲林縣體育場調閱監視器畫面，發現8月25日深夜近12時有一群流浪狗跑進籃球場破壞防護墊，斗六市長林聖爵將監視器畫面上傳留言，已先行清除散落物並以交通錐連桿隔離，將請縣府盡快修復。

雲林縣體育場表示，風雨籃球場有圍籬防護，可能有球友最後離開時未將門帶上，才讓流浪狗有機會跑進去球場內，目前已經請廠商評估修繕，另外將設告示牌提醒球友離開要將圍籬門帶上，也會請管理員加強巡視。

林聖爵說，該球場是先由雲林縣政府教育處體育場辦理工程設計、發包施工，但部分安全設施未完備，後續由公所辦理「斗六市籽公園風雨籃球場周邊環境整修工程」，完工後由縣府後續維管，有民眾多次反映該處有流浪狗聚集，將請縣府積極處理。