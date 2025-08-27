聽新聞
三峽失智翁凌晨出門走不回家 警3小時完成尋人任務
新北市三峽一名患有失智症的80歲李姓老翁昨天凌晨突然獨自外出，疑似找不到路遲遲未能返家，心急如焚家屬最後只向警方求助。三峽警分局鶯歌分駐所於是派出巡邏警網2名警員劉呈樟、郭丞祐，3小時後終於尋得坐在公園長椅上的李翁，順利完成尋人任務。
警方獲報後，隨即調閱社區監視器，確認李翁確實自大門步行外出，由於李翁手持拐杖行動不便，員警研判不可能走得太遠，決定針對周遭超商、廟宇、公園和公廁等民眾經常駐留的場所展開地毯式搜尋。
最後在超過3小時的仔細巡查下，員警終於在距離李翁家約400公尺的公園長椅上發現其身影，當時李翁拄著拐杖靜靜坐著，神情略顯疲憊，仍笑著向員警表示「以前都走得回去，這次走著走著就霧煞煞了，以後不敢再跑出來了。」2名員警經確認身分，順利將其安全載返住處，家屬也情緒激動地頻頻致謝。
