徵「汁男」日領1800掀熱議 11間房已被預訂…警：無法證實拍片

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

網路近日瘋傳一則誇張徵人廣告，內容自稱來自成人影業，公開招募臨時演員「汁男」，工作條件寫明只需在男優身旁配合演出，還能戴口罩遮掩，無須任何經驗即可上工，日領1800元現金，換算時薪約327元。消息一出，立即在各大社群掀起熱烈討論。

不過，這則貼文很快就遭刪除，由於內容涉及成人片拍攝地點鎖定在彰化市某旅宿大樓，彰化警方隨即展開調查。警方向旅宿業者查詢後，證實9月20日、21日確實有11間房間已在網路上分別被預訂，但訂房者身分與用途尚無從確認，僅能證明房間遭下單，並未能進一步掌握拍攝事證。

警方指出，因旅宿房間屬於私人空間，即便懷疑有人要拍攝不當影片，也必須持有檢察官核發的搜索票方能進入，但目前既無法鎖定房號，也缺乏能說服檢方的具體證據，只憑一則已下架的徵人廣告，很難取得搜索理由。

警方也說，目前僅止於「徵人」階段，並無實際拍攝證據，不足以構成社會秩序維護法的要件。即使日後取得搜索票，若現場人員以辯解，也可能因舉證困難導致案件難以成立。

網路近日瘋傳一則誇張徵人廣告，內容自稱來自成人影業，公開招募臨時演員「汁男」，警方介入調查。報系資料照
