影／不滿老闆老是在休假喊加班 前員工偷走12桶瓦斯桶報復

桃園市45歲姜姓男子原本在台北市一家瓦斯行當瓦斯工，他痛恨老闆老是叫他休假期間加班扛瓦斯，今年6月離職後，趁半夜偷走老闆瓦斯行12桶瓦斯桶；老闆發現瓦斯罐減少趕緊報案，轄區南港區舊庄派出所調閱監視器追查，8月初在桃園逮捕姜嫌，並依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

姜嫌被逮時辯稱，他先前在該瓦斯行上班時，老闆枉顧他的權益，常在他休假時又叫他回去加班幫忙送瓦斯，他因此與老闆爭執，離職後為了報復老闆，才趁機故意搬走12桶瓦斯並藏起來，不料警方還是找上門。

警方指出，姜姓男子原本在台北市信義區一家瓦斯行工作，因此熟悉瓦斯行運作，知道瓦斯行都會在固定時間，將裝滿瓦斯桶的貨車開到南港研究院路三段一處工廠外停放等第二天充氣，因此決定以貨車上的瓦斯桶當下手目標。

姜嫌作案時相當謹慎，事前就已決定製造斷點，他先在案發前3小時，將自己機車停放停車場，他找上另一家瓦斯行，趁瓦斯行歇業後，竊取瓦斯行機車作為犯案工具，他騎失竊機車到前老闆的貨車處，陸續偷走瓦斯桶藏匿，犯案後再將機車騎回原處停放，企圖製造斷點躲避追查。

案發隔日瓦斯行老闆清點瓦斯桶數量時發現短缺，共12桶瓦斯遭竊，損失2萬3760元。警方調閱周邊監視器，鎖定一名中年男子及一輛遮蔽車牌的可疑機車，並查出機車為另一間瓦斯行所有，但當警方聯繫車主時，車主表示車輛並未失竊仍在原處。