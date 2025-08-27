仁愛鄉千年檜木遭山老鼠開膛剖腹活活枯死 護林員深惡痛絕

南投縣仁愛鄉濁水溪事業林區珍貴山林遭山老鼠集團侵襲！由越南籍逃逸移工組成的團伙自去年起，多次深入國有林班地，直接鋸切台灣紅檜、扁柏及肖楠樹幹，並導致上千年樹齡的扁柏巨木枯死，令護林人員痛心不已。

檢方調查，集團由阮姓男子帶頭，夥同4名越南籍逃逸移工及其他共犯，以「人贓分離」手法作案：有人在山上砍伐珍貴林木，有人負責運送，再交由吳姓等至少5名收贓業者變賣牟利。

因為作案地點偏遠、地形險峻，集團成員為逃逸移工，作案時頻繁更換車輛與車牌，並不斷變換下山路線，企圖躲避檢警追緝，增加查緝難度。

南投地檢署檢察官蘇厚仁指揮內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊、南投縣警局仁愛分局，並會同林業及自然保育署南投分署等單位，歷經一年多緊密追蹤，透過監控、蒐證及橫向聯繫，終於掌握集團全貌，將核心成員一一緝捕歸案。

檢警林專案小組於今年4月22日與5月15日兩波搜索行動中，搜索南投、彰化、台中14處地點，查扣作案車輛4輛、大批工具及逾1.2公噸紅檜、扁柏與肖楠木料。5名核心成員均遭法院裁定羈押，檢方已正式提起公訴。

護林員看到被盜伐的千年檜木，樹幹被鋸斷、劈開，樹脂滲出泥土，像流淌的血，心中充滿疼惜，更對山老鼠為了牟取暴利，將珍貴林木開膛剖腹的行徑深惡痛絕。