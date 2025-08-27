影／北市失業男疑找工作不順 隨機怒揍路人一拳…遭制止被逮
44歲楊姓男子疑因失業、找工作不順，情緒低落不穩，前天走路行經許昌街時突然暴走，徒手攻擊正在排隊買早餐的蔡姓男子，蔡男遭襲後錯愕不已，但機警持水瓶喝斥報警，警方趕抵把楊男管束，警詢後依傷害罪嫌送辦。
中正一警方25日早上8點多獲報，有民眾在許昌街無故遭毆，員警趕抵現場時楊男雖已停手，但情緒仍相當不穩，警方當場帶回派出所依法管束。
蔡男表示，當時在路邊排隊買早餐，突然背部被打一拳覺得莫名其妙，轉頭立刻還以顏色質問「為什麼打我」，見對方不回答還要跑，持水瓶一路緊追，感謝員警快速到場。
據了解，管束期間，楊男家屬接獲警方通知趕到派出所，向警方透露他近期因工作不順，心情鬱結，雖多次開導仍無法排解。警方表示，蔡男傷勢不重僅背部紅腫，因他堅持提告，警方偵詢後依傷害罪嫌將楊男函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言