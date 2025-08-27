影／北市失業男疑找工作不順 隨機怒揍路人一拳…遭制止被逮

44歲楊姓男子疑因失業、找工作不順，情緒低落不穩，前天走路行經許昌街時突然暴走，徒手攻擊正在排隊買早餐的蔡姓男子，蔡男遭襲後錯愕不已，但機警持水瓶喝斥報警，警方趕抵把楊男管束，警詢後依傷害罪嫌送辦。

中正一警方25日早上8點多獲報，有民眾在許昌街無故遭毆，員警趕抵現場時楊男雖已停手，但情緒仍相當不穩，警方當場帶回派出所依法管束。

蔡男表示，當時在路邊排隊買早餐，突然背部被打一拳覺得莫名其妙，轉頭立刻還以顏色質問「為什麼打我」，見對方不回答還要跑，持水瓶一路緊追，感謝員警快速到場。