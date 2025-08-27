快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

影／北市失業男疑找工作不順 隨機怒揍路人一拳…遭制止被逮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

44歲楊姓男子疑因失業、找工作不順，情緒低落不穩，前天走路行經許昌街時突然暴走，徒手攻擊正在排隊買早餐的蔡姓男子，蔡男遭襲後錯愕不已，但機警持水瓶喝斥報警，警方趕抵把楊男管束，警詢後依傷害罪嫌送辦。

中正一警方25日早上8點多獲報，有民眾在許昌街無故遭毆，員警趕抵現場時楊男雖已停手，但情緒仍相當不穩，警方當場帶回派出所依法管束。

蔡男表示，當時在路邊排隊買早餐，突然背部被打一拳覺得莫名其妙，轉頭立刻還以顏色質問「為什麼打我」，見對方不回答還要跑，持水瓶一路緊追，感謝員警快速到場。

據了解，管束期間，楊男家屬接獲警方通知趕到派出所，向警方透露他近期因工作不順，心情鬱結，雖多次開導仍無法排解。警方表示，蔡男傷勢不重僅背部紅腫，因他堅持提告，警方偵詢後依傷害罪嫌將楊男函送法辦。

楊姓男子前天失控暴打路人，路人制止後報警。記者翁至成／翻攝
楊姓男子前天失控暴打路人，路人制止後報警。記者翁至成／翻攝

早餐 傷害罪 情緒低落

延伸閱讀

公館圓環要拆了！北市拍板9月13日動工 填平公車地下道

房市急凍誰最穩？北台15區出列、這區房價季漲4%

松山機場旁資源回收場起火！北市消防局急滅火 幸無傷亡

影／可愛機器狗出任務！北市狹窄人行道巡檢不用再人工查

相關新聞

仁愛鄉千年檜木遭山老鼠開膛剖腹活活枯死 護林員深惡痛絕

南投縣仁愛鄉濁水溪事業林區珍貴山林遭山老鼠集團侵襲！由越南籍逃逸移工組成的團伙自去年起，多次深入國有林班地，直接鋸切台灣...

韓星GD愛店「金豬食堂」遭砸 男遲到30分鐘訂位被取消怒摔存錢筒

蕭姓男子日前跟友人至台北市中山區南京東路上知名的韓式燒肉店「金豬食堂」用餐，不滿因遲到半小時訂位被取消，拿起金豬存錢筒砸...

印度男學生獨遊雲林古坑山區失蹤 搜救3天今10米深瀑布池底尋獲

南華大學一名印度籍男學生8月25日獨自前往雲林古坑鄉樟湖吊橋附近遊玩，疑似落水失蹤，獨留手機、鞋子、機車等物，雲林縣消防...

保七警瓦解南投深山盜伐團 警憶難度高「山上我們抓不到他們」

南投縣「馬海濮富士山」今年初傳出神木遭盜伐，警政署保安警察第七總隊展開調查，日前動員80多名警力分2波搜索，在南投、台中...

國3南向田寮大貨車和砂石車追撞 開放內側車道通行 回堵4公里

今天上午11時26分，在國道3號南向372公里處田寮路段，發生大貨車及砂石車追撞事故。高速公路局表示，下午12時21分開...

影／斗六籃球場防護墊碎一地…民眾怒批太誇張 監視器揪凶手

日前有民眾發現雲林縣斗六市籽公園風雨籃球場的防護墊遭到破壞，碎成一地，大罵「太誇張了」，縣府體育場調閱監視器尋凶，赫然發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。