「一樓一鳳」應召站藏身學區 中壢警逮外籍女與失聯移工

桃園市中壢警分局針對網路廣告線索，鎖定轄內「一樓一鳳」個人工作室與應召站長期蒐證，於前天晚間發動查緝行動，在長沙路某大樓6樓查獲由40歲鍾姓、29歲徐姓男子經營的應召站，當場帶回鍾、徐2名嫌犯，及外籍女子5人（泰籍2人、印尼籍3人；失聯移工3人、泰籍逾期居留2人），並查獲男客1人，現場同步扣得行動電話、門禁磁扣等證物。

警詢後鍾、徐依妨害風化及違反入出國及移民法移送偵辦，應召女子與男客則依社會秩序維護法裁罰，失聯移工及逾期居留者則移送桃園市專勤隊處理。

中壢警分局表示，此案由行政組、中壢、興國、普仁、仁愛及文化派出所共組專案小組，歷經長期偵蒐，前天傍晚6時20分鎖定時機，順利破獲該應召站。警方強調，將持續配合桃園市警察局推動的「靖黃專案」，加強打擊妨害風化案件。

根據桃園市警察局統計，自8月1日啟動「靖黃專案」至今，已查獲妨害風化案件82件、131人，其中外籍女子58人，以泰籍最多、越南籍次之；色情交易場所類型以養生館、私娼館、「一樓一鳳」工作室及應召站居多，另有部分外籍女子以傳播、坐檯方式在大型酒店、KTV陪酒。