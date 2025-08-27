快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

移民署舉辦國際研討會 共同宣示打擊人口販運

中央社／ 台北27日電

移民署今天表示，台灣在打擊人口販運已連15年獲美國國務院第一級評比；為提升漁工權益，將與漁業署合作在今年底發布漁業與人權行動計劃的增強版，如增修船員權益檢視表等。

內政部移民署今天舉辦「2025年防制人口販運國際研討會」，包含內政部政務次長馬士元、美國在台協會代表與各國專家學者等人出席，共同宣示打擊人口販運，並呼籲各國加強線上犯罪偵查及強化國際合作。

依移民署提供資料，政府持續打造防制人口販運多邊平台，期望透過跨領域與國際合作，深化台灣在亞太防制人口販運的重要地位。

此外，研討會將討論包含全球及亞洲區域人口販運趨勢及挑戰、易遭勞動剝削脆弱群體販運網絡及結構防制方法等4項議題，期盼在防制勞動剝削、支持被害人領域，與國際深化交流與合作，讓台灣成為國際典範。

移民署表示，研討會聚集美國、韓國、菲律賓尼等12個國家的人員、民間組織及專家學者參與，並採取實體與線上混合參與模式，吸引逾500人次共襄盛舉。

移民署提到，國際已把防制人口販運視為捍衛基本人權普世價值，台灣在政府部門與民間組織協力，持續維持美國國務院人口販運報告第一級評比，與歐美等先進國家並列，更不斷從預防作為、偵查起訴到被害人保護，強化全方位措施。

移民署長林宏恩會後接受聯訪表示，今年研討會是希望透過公私協力及各國政府機關的交流合作，進而提醒國人的人口販運意識，且台灣已連續15年得到美國國務院的第一級評比，提升台灣在國際形象。

他接著說，將與漁業署合作並於今年底發布漁業與人權行動計劃的2.0增強版本，其中最重要就是薪資代償機制、漁船需提供WiFi裝置、增修維護船員權益檢視表包含被扣留護照等內容，期盼可確保漁工權益。

內政部移民署27日舉辦「2025年防制人口販運國際研討會」，包含內政部政務次長馬士元（前左6）、美國在台協會代表與各國專家學者等皆出席，共同宣示打擊人口販運，並呼籲各國加強線上犯罪偵查及強化國際合作。（移民署提供）中央社
內政部移民署27日舉辦「2025年防制人口販運國際研討會」，包含內政部政務次長馬士元（前左6）、美國在台協會代表與各國專家學者等皆出席，共同宣示打擊人口販運，並呼籲各國加強線上犯罪偵查及強化國際合作。（移民署提供）中央社

移民署 基本人權 美國在台協會

延伸閱讀

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

2日男持五星旗在西門町宣講 移民署：已驅逐出境

天道盟鐵霸等人雖交保 刑事局：公司恐遭抽銀根、斷金流更頭疼

刑事局推動公私協力打詐 斷絕幫派經濟命脈

相關新聞

仁愛鄉千年檜木遭山老鼠開膛剖腹活活枯死 護林員深惡痛絕

南投縣仁愛鄉濁水溪事業林區珍貴山林遭山老鼠集團侵襲！由越南籍逃逸移工組成的團伙自去年起，多次深入國有林班地，直接鋸切台灣...

韓星GD愛店「金豬食堂」遭砸 男遲到30分鐘訂位被取消怒摔存錢筒

蕭姓男子日前跟友人至台北市中山區南京東路上知名的韓式燒肉店「金豬食堂」用餐，不滿因遲到半小時訂位被取消，拿起金豬存錢筒砸...

印度男學生獨遊雲林古坑山區失蹤 搜救3天今10米深瀑布池底尋獲

南華大學一名印度籍男學生8月25日獨自前往雲林古坑鄉樟湖吊橋附近遊玩，疑似落水失蹤，獨留手機、鞋子、機車等物，雲林縣消防...

保七警瓦解南投深山盜伐團 警憶難度高「山上我們抓不到他們」

南投縣「馬海濮富士山」今年初傳出神木遭盜伐，警政署保安警察第七總隊展開調查，日前動員80多名警力分2波搜索，在南投、台中...

國3南向田寮大貨車和砂石車追撞 開放內側車道通行 回堵4公里

今天上午11時26分，在國道3號南向372公里處田寮路段，發生大貨車及砂石車追撞事故。高速公路局表示，下午12時21分開...

影／斗六籃球場防護墊碎一地…民眾怒批太誇張 監視器揪凶手

日前有民眾發現雲林縣斗六市籽公園風雨籃球場的防護墊遭到破壞，碎成一地，大罵「太誇張了」，縣府體育場調閱監視器尋凶，赫然發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。