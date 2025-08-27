移民署舉辦國際研討會 共同宣示打擊人口販運

移民署今天表示，台灣在打擊人口販運已連15年獲美國國務院第一級評比；為提升漁工權益，將與漁業署合作在今年底發布漁業與人權行動計劃的增強版，如增修船員權益檢視表等。

內政部移民署今天舉辦「2025年防制人口販運國際研討會」，包含內政部政務次長馬士元、美國在台協會代表與各國專家學者等人出席，共同宣示打擊人口販運，並呼籲各國加強線上犯罪偵查及強化國際合作。

依移民署提供資料，政府持續打造防制人口販運多邊平台，期望透過跨領域與國際合作，深化台灣在亞太防制人口販運的重要地位。

此外，研討會將討論包含全球及亞洲區域人口販運趨勢及挑戰、易遭勞動剝削脆弱群體販運網絡及結構防制方法等4項議題，期盼在防制勞動剝削、支持被害人領域，與國際深化交流與合作，讓台灣成為國際典範。

移民署表示，研討會聚集美國、韓國、菲律賓尼等12個國家的人員、民間組織及專家學者參與，並採取實體與線上混合參與模式，吸引逾500人次共襄盛舉。

移民署提到，國際已把防制人口販運視為捍衛基本人權普世價值，台灣在政府部門與民間組織協力，持續維持美國國務院人口販運報告第一級評比，與歐美等先進國家並列，更不斷從預防作為、偵查起訴到被害人保護，強化全方位措施。

移民署長林宏恩會後接受聯訪表示，今年研討會是希望透過公私協力及各國政府機關的交流合作，進而提醒國人的人口販運意識，且台灣已連續15年得到美國國務院的第一級評比，提升台灣在國際形象。