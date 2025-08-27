快訊

嘉縣警察局4分局偵查隊長異動 侯宗文陞任刑大副大隊長

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義警察局發布8月人事異動，朴子分局副分局長黃茂峰陞補交通隊長，刑警大隊副大隊長馮永嵩調派朴子分局副分局長，刑大副大隊長將由民雄分局偵查隊長侯宗文陞補，水上、朴子、布袋分局偵查隊長及刑大偵一隊長也跟著調動，8月28日須辦理離到職手續。

嘉義縣警察局表示，民雄分局偵查隊長侯宗文陞補刑警大隊副大隊長，水上分局偵查隊長陳冠齊調派民雄分局偵查隊長，朴子分局偵查隊長謝武勲調派刑大偵一隊長，布袋分局偵查隊長黃怡文調派朴子分局偵查隊長，刑大偵一隊長朱政丞調派布袋分局偵查隊長。

新任刑大副大隊長侯宗文前年獲頒嘉縣績優公務人員，曾破獲全台最大宗大麻種植工廠，查獲16名犯嫌、大麻植株2041株，也破獲大型私菸工廠，查獲捲菸3203包，半成品10箱及製菸器具，並偵破土方利益殺人案，起獲4把改造槍械，在打詐、查賄及刑案表現都相當亮眼。

嘉義縣警察局民雄分局偵查隊長侯宗文（右）曾獲頒績優公務人員，表現備受肯定，將陞補刑警大隊副大隊長。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣警察局民雄分局偵查隊長侯宗文（右）曾獲頒績優公務人員，表現備受肯定，將陞補刑警大隊副大隊長。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣警察局8月人事異動，4分局偵查隊長人事異動。聯合報系資料照
嘉義縣警察局8月人事異動，4分局偵查隊長人事異動。聯合報系資料照

朴子 嘉義 警察

