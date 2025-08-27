嘉縣警察局4分局偵查隊長異動 侯宗文陞任刑大副大隊長

嘉義縣警察局發布8月人事異動，朴子分局副分局長黃茂峰陞補交通隊長，刑警大隊副大隊長馮永嵩調派朴子分局副分局長，刑大副大隊長將由民雄分局偵查隊長侯宗文陞補，水上、朴子、布袋分局偵查隊長及刑大偵一隊長也跟著調動，8月28日須辦理離到職手續。

嘉義縣警察局表示，民雄分局偵查隊長侯宗文陞補刑警大隊副大隊長，水上分局偵查隊長陳冠齊調派民雄分局偵查隊長，朴子分局偵查隊長謝武勲調派刑大偵一隊長，布袋分局偵查隊長黃怡文調派朴子分局偵查隊長，刑大偵一隊長朱政丞調派布袋分局偵查隊長。