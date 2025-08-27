快訊

又是喪屍菸彈！桃園男開車出現1異狀 保大查獲依托咪酯、愷他命

桃園電子報／ 桃園電子報

謝男一度不願配合，與警方發生拉扯。圖：讀者提供

桃園市一名22歲謝姓男子昨(26)日晚間20時許開車行經桃園區中山路，因行車不穩且沒有繫安全帶，引起正在巡邏的保安警察大隊員警注意，立即上前盤查，過程中謝男一度不願配合，與警方發生拉扯，最後警方在車上搜出依托咪酯菸彈、愷他命、新興毒品香煙等毒品，全案依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

警方在車上搜出依托咪酯菸彈、愷他命、新興毒品香煙等毒品。圖：讀者提供

警方表示，員警將謝男攔查後，在汽車腳踏墊上看到到俗稱「喪屍菸彈」的第二級管制毒品依託迷酯，謝男過程中拒不配合，與員警發生拉扯衝突，經優勢警力到場支援後，警方依法將謝男逮捕，後續並於車內起獲二級毒品依托咪酯菸彈、愷他命、新興毒品香煙等證物。

全案依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。圖：讀者提供

警方表示，謝男被逮捕後，全案依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：又是喪屍菸彈！桃園男開車出現1異狀 保大查獲依托咪酯、愷他命

