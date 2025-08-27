檢方今日偵查終結依法對環保公司及成姓負責人等21人追加起訴。圖：桃檢提供

桃園地檢署國土專組偵辦化工公司非法掩埋廢棄物案，循線再查出旗下食品公司委託不具資格環保公司處理報廢食品與藥品，環保公司不僅拆包混水、偽裝成水肥送進污水廠，甚至偷排景美溪，長期造成環境污染與食品藥品銷毀安全疑慮。成姓負責人及其子環保公司李姓工務經理明知影響重大，仍將違法作為營業成本，並長期賄賂台北市環保局2名楊姓稽查員以逃避檢查，讓不法流竄多年。檢方今(27)日偵查終結依《貪污治罪條例》、《廢棄物清理法》及《刑法》等，對環保公司及成姓負責人等21人追加起訴。

該環保公司長向不知情之食品、藥廠客戶收取報廢食品及藥品，再偽裝成「水肥」送進污水廠。圖：桃檢提供

桃檢說明，檢察官偵辦化工公司違反廢棄物清理法案件時，發現其旗下食品公司先後於111年12月19日、112年12月28日及113年12月27日委託不具合法處理資格之環保公司清運報廢食品。另外，該環保公司長期在新北市深坑區設立非法場地，向不知情之食品、藥廠客戶收取報廢食品及藥品，並拆包、混水、倒桶，再偽裝成「水肥」送進污水廠，甚至直接偷排景美溪。成姓負責人不僅偽造污水廠、焚化爐文件，欺騙食品、藥廠客戶，還與某企業社北區葉姓現場負責人合作，調派無未領有許可證之車輛運送廢棄物。他們非法清除、貯存、處理報廢食品及藥品等廢棄物時間自108年7月至114年2月間止，長達數年，影響環境與食品藥品銷毀安全甚鉅。

桃檢進一步提到，成姓負責人、李姓工務經理知悉2名楊姓稽查清潔員具有稽查權責，為與之建立良好關係，自107年6月至113年9月間，長期贈送2名楊姓稽查清潔員大量洗衣精、洗衣膠囊、洗碗精、牙膏等未拆封仍有經濟價值之報廢貨品及飲水機，2名楊姓稽查清潔員則為避免該環保公司遭稽查，竟多次洩漏攔查水肥車查勤務，並登載不實稽查紀錄，放任該環保公司非法處理廢棄物流竄多年。

桃檢表示，專案小組蒐證後即自114年2月25日起發動4波搜索，兵分多路，分別至台北市、新北市及桃園市等地執行搜索及稽查，並查扣環保公司、成姓負責人名下帳戶2537萬854元及楊姓稽查清潔員收受之大量報廢品等物證。經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見2名楊姓稽查清潔員、成姓負責人、李姓工務經理等4人獲准，其餘被告則交保30萬元至5萬元不等。

經檢方偵查終結，認定環保公司及其成姓負責人等21人分別涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利、廢棄物清理法第46條第4款之非法清除、貯存、處理廢棄物、刑法第132條第1項之洩漏國防以外秘密等罪嫌而今日追加起訴，同時聲請沒收不法所得4927萬6849元。審酌成姓負責人及李姓工務經理均明知新北市深坑區為景美溪的重要上游地區，對下游水質有關鍵性影響，竟亂排放廢液至景美溪，而有可能造成溪流魚蝦窒息死亡且有機物長期沉積在河床可能造成底泥污染，他們所為將違法作為經營成本的一環，長期將營業成本外部化，不顧可能造成環境危害以獲取龐大利益，惡性實屬重大，建請從重量刑。

桃檢強調，此案被告等人犯行嚴重破壞河川環境，影響民眾用水安全，並侵蝕公務廉潔，桃檢將持續與廉、警、環聯手打擊不法犯罪，維護民眾健康與公務廉潔。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃檢破獲環保黑心鏈！報廢藥品偽裝水肥偷排溪流 21人遭追加起訴