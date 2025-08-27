蘆竹噪音車凌晨聚集危險駕駛 2騎士遭逮下場慘了

警方最終成功攔下2部機車，2名駕駛態度惡劣不配合，警方隨後依法開單舉發。示意圖：截自freepik

桃園市蘆竹區今（27）日凌晨3時許，有噪音車輛聚集在長安路及榮安路口附近，並疑似從事危險駕駛，蘆竹警分局巡邏發現後上前攔查，多數車輛竟拒檢逃逸，警方最終成功攔下2部機車，但2名駕駛態度惡劣不配合，警方隨後依法開單舉發。

南崁派出所說明，員警於今日凌晨執行巡邏勤務時，在長安、榮安路口附近，發現一群噪音車輛聚集，疑似有危險駕車情事，嚴重影響周邊居民安寧。警方見狀，立即開啟警示燈及警報器要求停車受檢。然而，該群機車見警後非但未配合，反而四散逃逸，警方成功攔查其中兩部機車，但駕駛態度惡劣，拒不配合，員警盤查後當場依違反《道路交通管理處罰條例》第16條第1項第2款之規定，製單舉發。

蘆竹分局表示，為維護社會安寧與道路交通安全，警方將持續強力取締危險駕車及各項交通違規行為。請民眾勿從事危險駕駛或非法改裝車輛，共同維護社區安寧與交通秩序。

