影／新北男開車載友就醫衝進騎樓 撞毀14車又無照挨罰2萬4

新北市新莊區昨天深夜發生車輛衝撞騎樓意外。20歲劉男開車載朋友就醫途中行經民安西路時，疑因轉彎時方向盤控制不當又誤踩油門，整輛車衝進騎樓撞毀機車、自行車共14輛，所幸無人受傷。劉男無照駕駛遭開單告發，最高可處2萬4千元罰款。

新莊警方昨天深夜11時許接獲報案，新莊區民安西路發生車禍事故。警員到場經查20歲劉男駕駛1輛白色租賃車，欲載朋友前往輔大醫院就醫。劉男沿西盛街要右轉民安西路時，疑因轉彎時方向盤控制不當又猛踩油門，車輛失控加速撞進騎樓，撞倒停在停車格及騎樓的8輛機車、3輛微型電動二輪車及3輛自行車。