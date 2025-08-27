快訊

影／新北男開車載友就醫衝進騎樓 撞毀14車又無照挨罰2萬4

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區昨天深夜發生車輛衝撞騎樓意外。20歲劉男開車載朋友就醫途中行經民安西路時，疑因轉彎時方向盤控制不當又誤踩油門，整輛車衝進騎樓撞毀機車、自行車共14輛，所幸無人受傷。劉男無照駕駛遭開單告發，最高可處2萬4千元罰款。

新莊警方昨天深夜11時許接獲報案，新莊區民安西路發生車禍事故。警員到場經查20歲劉男駕駛1輛白色租賃車，欲載朋友前往輔大醫院就醫。劉男沿西盛街要右轉民安西路時，疑因轉彎時方向盤控制不當又猛踩油門，車輛失控加速撞進騎樓，撞倒停在停車格及騎樓的8輛機車、3輛微型電動二輪車及3輛自行車。

警方對劉男進行酒測，發現他酒測值為0並未喝酒，車內也未發現違禁物品。但劉男因無照駕駛，警方依道路交通管理處罰條例第21條2項無照駕駛舉發，依法可處6000元以上2萬4千元以下罰款

劉男駕駛租賃車衝進騎樓撞毀14輛機車、自行車。記者黃子騰／翻攝
劉男駕駛租賃車衝進騎樓撞毀14輛機車、自行車。記者黃子騰／翻攝
騎樓停放的多輛機車遭撞倒。記者黃子騰／翻攝
騎樓停放的多輛機車遭撞倒。記者黃子騰／翻攝

騎樓 無照駕駛

相關新聞

影／北市失業男疑找工作不順 隨機怒揍路人一拳…遭制止被逮

44歲楊姓男子疑因失業、找工作不順，情緒低落不穩，前天走路行經許昌街時突然暴走，徒手攻擊正在排隊買早餐的蔡姓男子，蔡男遭...

「一樓一鳳」應召站藏身學區 中壢警逮外籍女與失聯移工

桃園市中壢警分局針對網路廣告線索，鎖定轄內「一樓一鳳」個人工作室與應召站長期蒐證，於前天晚間發動查緝行動，在長沙路某大樓...

嘉縣警察局4分局偵查隊長異動 侯宗文陞任刑大副大隊長

嘉義縣警察局發布8月人事異動，朴子分局副分局長黃茂峰陞補交通隊長，刑警大隊副大隊長馮永嵩調派朴子分局副分局長，刑大副大隊...

影／新北男開車載友就醫衝進騎樓 撞毀14車又無照挨罰2萬4

她國道中線突減速 害拖車頭追撞失控撞護欄…小貨車再撞上去

國道3號北向苗栗縣後龍大山路段，今天上午發生一起連續追撞事故，造成4人受傷送醫；警方初步調查，行駛中線的轎車女駕駛不明原...

黑煙竄天烈焰包圍 國3名間段大貨車瞬間化為火球

今天上午9時多國道3號名間路段，一輛大貨車行駛途中冒出濃煙，駕駛立即停靠路肩並下車，貨車隨即被大火吞沒，烈焰甚至波及護欄...

