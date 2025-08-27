快訊

黑煙竄天烈焰包圍 國3名間段大貨車瞬間化為火球

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

今天上午9時多國道3號名間路段，一輛大貨車行駛途中冒出濃煙，駕駛立即停靠路肩並下車，貨車隨即被大火吞沒，烈焰甚至波及護欄，讓路過車輛駕駛怵目驚心，雖然火勢在20幾分鐘後撲滅，但整輛貨車已成焦黑殘骸。

警方指出，41歲陳姓男子當時駕駛大貨車從國道3號南下，上午9時43分行經238.3公里處名間路段時，發現引擎冒煙，立刻將車輛停靠輔助車道並脫困。

不久大貨車就被濃煙和火舌吞噬，貨車車廂猛烈燃燒，烈焰甚至延伸到一旁護欄，場面怵目驚心。消防人員獲報後立即趕抵，布水線全力灌救，於10時6分控制火勢，但貨車車頭已燒得面目全非。

警方強調，初步研判應是引擎起火釀禍，詳細原因仍待消防鑑識。國道警方也提醒，用路人出門前務必檢查車況，避免因機件故障釀災；若行駛途中發現異狀，應立刻靠邊停車並退到安全處，再透過「1968 App」報案，以確保行車安全。

國道3號名間路段上午火燒車，大貨車被烈焰吞噬，消防隊員撲滅火勢後，大貨車僅剩骨架。圖／警方提供
國道3號名間路段上午火燒車，大貨車被烈焰吞噬，消防隊員撲滅火勢後，大貨車僅剩骨架。圖／警方提供
大貨車行經國道3號名間路段時，車輛冒出濃煙，陳姓駕駛趕緊停靠路肩脫困。圖／警方提供
大貨車行經國道3號名間路段時，車輛冒出濃煙，陳姓駕駛趕緊停靠路肩脫困。圖／警方提供

國道

相關新聞

板橋公寓深夜突竄大火…屋主逃出急喊家人受困 7人救出送醫

新北市板橋區文化路1棟4層樓公寓2樓今天凌晨2時許發生火警，消防人員到場發現火舌及濃煙大量竄出，2樓屋主逃出指出有4人受...

國道AI抓未繫安全帶 申訴理由一堆

國道公路警察局去年10月首創在國道1號湖口路段，裝設AI科技執法取締未繫安全帶，10個月來告發5060件，占國道二隊同期...

台2線砂石車撞破護欄墜崖司機慘死 影曝對向轎車逆向釀禍

張姓男子今天駕駛曳引砂石車行駛台2線，在新北市瑞芳蝙蝠洞路段，撞破海岸護欄墜落邊坡，當場死亡。兩車的行車記錄器畫面顯示，...

影／北市失業男疑找工作不順 隨機怒揍路人一拳…遭制止被逮

44歲楊姓男子疑因失業、找工作不順，情緒低落不穩，前天走路行經許昌街時突然暴走，徒手攻擊正在排隊買早餐的蔡姓男子，蔡男遭...

「一樓一鳳」應召站藏身學區 中壢警逮外籍女與失聯移工

桃園市中壢警分局針對網路廣告線索，鎖定轄內「一樓一鳳」個人工作室與應召站長期蒐證，於前天晚間發動查緝行動，在長沙路某大樓...

嘉縣警察局4分局偵查隊長異動 侯宗文陞任刑大副大隊長

嘉義縣警察局發布8月人事異動，朴子分局副分局長黃茂峰陞補交通隊長，刑警大隊副大隊長馮永嵩調派朴子分局副分局長，刑大副大隊...

