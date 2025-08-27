黑煙竄天烈焰包圍 國3名間段大貨車瞬間化為火球

今天上午9時多國道3號名間路段，一輛大貨車行駛途中冒出濃煙，駕駛立即停靠路肩並下車，貨車隨即被大火吞沒，烈焰甚至波及護欄，讓路過車輛駕駛怵目驚心，雖然火勢在20幾分鐘後撲滅，但整輛貨車已成焦黑殘骸。

警方指出，41歲陳姓男子當時駕駛大貨車從國道3號南下，上午9時43分行經238.3公里處名間路段時，發現引擎冒煙，立刻將車輛停靠輔助車道並脫困。

不久大貨車就被濃煙和火舌吞噬，貨車車廂猛烈燃燒，烈焰甚至延伸到一旁護欄，場面怵目驚心。消防人員獲報後立即趕抵，布水線全力灌救，於10時6分控制火勢，但貨車車頭已燒得面目全非。