她國道中線突減速 害拖車頭追撞失控撞護欄…小貨車再撞上去

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道3號北向苗栗縣後龍大山路段，今天上午發生一起連續追撞事故，造成4人受傷送醫；警方初步調查，行駛中線的轎車女駕駛不明原因突減速，造成後方1輛拖車頭追撞後失控撞擊中央護欄，內線1輛小貨車煞車不及再發生追撞。

據了解，今天上午9點左右，國道3號北向125.4公里處，55歲柳姓婦人駕駛小轎車沿國3北上，行經大山匝道口前，不明原因在中線車道減速，導致楊男（64歲）駕駛營業曳引車閃避不及，撞擊該輛轎車後失控再撞擊內側護欄，行駛內線車道的小貨車宋姓男子（47歲）突見前方事故，也來不及煞車閃避，當場追撞拖車頭。

國道警方表示，整起事故造成營業曳引車駕駛、小貨車駕駛及乘客共4人受傷，幸多是身體多處擦挫傷，傷勢較輕微，均送苗栗大千醫院診治， 各車駕駛人酒測值均為0，確切事故原因及責任歸屬仍在調查釐清中。

同時也呼籲用路人駕車時務必注意車前狀態，保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全。

肇事拖車頭追撞轎車後失控撞擊內側中央護欄才煞停，楊姓駕駛身體多處擦挫傷送醫。圖／國道警方提供
行駛內線車道的小貨車因前方事故，也來不及煞車閃避，當場追撞拖車頭。圖／國道警方提供
國道 曳引車

