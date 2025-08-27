快訊

影／南投埔里頻停電 竟不是小動物害的…禍首抓到了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里近期頻出現局部停電狀況，民眾以為又是小動物害的，但經台電調查發現是電纜線遭竊，警方獲報後組專案小組偵辦，成功逮嫌犯更查出其竊得累計重量達270公斤，依竊盜罪嫌送辦；警方今表示，將持續追查有無共犯及贓物流向。

埔里警分局指出，近期轄內部分地區偶見停電，台電派員調查發現，有人以不明工具將電纜剪斷後竊走，對公共設施造成嚴重損害，也影響轄區供電穩定與民眾日常生活，台電接連報案多次，該分局為此組成專案小組展開偵辦。

經調閱電纜線失竊地點周邊多處監視器畫面，專案小組成員迅速鎖定一輛重機車涉有重嫌，進一步透過畫面交叉比對資料，更發現該輛重機車曾多次於草屯鎮土城地區出現，警方為此加派人力到該地區梭巡查緝，14日凌晨成功發現嫌犯。

埔里警分局表示，當時查緝人員在平林橋上發現一輛重機車形跡可疑，疑似涉案車輛，趨近後發現機車腳踏板上載有大量電纜線，當下立刻示意要求停車受檢，但駕駛未配合還加速逃逸，經員警善用地物與攔截技巧，仍成功將其在橋頭攔停。

警方當場逮捕鄧姓男子並從其車上起出1把電纜剪及1捆重達54.8公斤、約210公尺長的電纜線，初步調查後確認，該批電纜是他從草屯中和路某處竊得；後續追查發現鄧嫌自今年5月起多次竊取電纜線，光是在埔里地區就涉及5起案件。

據了解，鄧嫌曾有多筆毒品與竊盜前科，缺錢就行竊，近期累計竊得電纜有千餘公尺長、重量達270公斤，市價約8萬5000元，他卻以每公斤220元低價變賣牟利。埔里警分局今表示，已依竊盜罪嫌將其送辦，並續追有無共犯及贓物流向。

南投埔里近期頻出現局部停電狀況，民眾以為又是小動物害的，但經台電調查發現是電纜線遭竊，警方獲報後偵辦並逮捕嫌犯。圖／埔里警分局提供
南投埔里近期頻出現局部停電狀況，民眾以為又是小動物害的，但經台電調查發現是電纜線遭竊，警方獲報後偵辦並逮捕嫌犯。圖／埔里警分局提供
南投埔里近期頻出現局部停電狀況，民眾以為又是小動物害的，但經台電調查發現是電纜線遭竊，警方獲報後偵辦並逮捕嫌犯。圖／埔里警分局提供
南投埔里近期頻出現局部停電狀況，民眾以為又是小動物害的,但經台電調查發現是電纜線遭竊,警方獲報後偵辦並逮捕嫌犯。圖／埔里警分局提供

