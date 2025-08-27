高雄男懷疑女友出軌亮槍恐嚇小王 被警追捕闖工廠劫車上演「GTA」
47歲潘姓男子懷疑高姓女友出軌吳姓男子，持槍恐嚇吳姓男子，吳男被潘男嚇壞，躲入草叢報警，潘男趁機逃逸，躲進大寮某鐵工廠「劫車」，不料最後仍被逮捕，整個過程宛如電腦遊戲「俠盜獵車手（GTA）」，警方起獲長、短槍及8枚子彈，檢方偵結後依槍砲等罪嫌起訴潘男。
檢警調查，今年5月9日凌晨3點多，潘男懷疑高女出軌，在汽車旅館內與高女發生爭執，高女不滿去電吳男來摩鐵接她，引爆潘男怒火，
高去電乾哥吳姓男子開車載她，讓潘醋勁大發，潘男見吳男現身，當場亮槍朝著吳比畫，並出言嗆「你敢載我女友」，吳嚇得拔腿狂奔，躲進草叢後報警求援，警方獲報後，順利救走吳男。
潘男案發後騎機車逃逸，同日上午11時許，警方掌握潘男騎機車出現在大寮區，從後尾追潘男時被發現，潘趁隙騎入一間木材工廠，持槍搶了一名司機的小貨車揚長而去。
警方通報沿途警網攔截圍捕，發現潘男駕車至小港區明福街，後再駛往前鎮區草衙附近，警方尾追而至，潘男棄車逃逸，在車上起出一把裝有6顆子彈的改造槍械，最後於草衙一路將潘男圍捕到案。
檢方偵查時，潘男坦承拿槍追逐吳男，但否認搶車，因相關事證明確，檢方偵結後，今依槍砲、加重強盜及恐嚇罪將他起訴。
