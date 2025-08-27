快訊

嘉市機車與轎車路口撞飛 雙載夫婦倒地不起送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市昨天傍晚有輛機車與輛自小客車於自由路與友忠路口發生擦撞，撞擊力將機車雙載夫婦噴飛倒地，現場一片狼藉，市議員蔡坤叡與路過民眾聯絡警、消並協助交管，消防救護人員到場協助夫婦倆就醫，詳細車禍原因由警方調查中。

市消防局昨天傍晚6時17分接獲民眾報案，於自由路與友忠路口發生交通事故，立即派遣第一大隊第一分隊2輛救護車前往救援。現場機車與小客車於十字路口發生擦撞事故，造成雙載夫婦傷者噴飛倒地。傷者為70歲男性騎士與68歲女性後座乘客，議員蔡坤叡、市民及義勇特搜分隊分隊長莊全立幫忙交管並協助照顧傷者。

救護人員評估2名傷者意識清楚但有頸椎受傷疑慮，男性傷者右小腿疑似骨折及雙手腳擦傷；女性傷者兩腳疑似骨折，右肩疼痛，雙手腳擦傷。協助2人清洗傷口、包紮止血與抽氣式護木固定、上頸圈及長背板後分別送往榮民醫院、嘉基醫院診療，現場相關車禍肇事原因後續交由警方調查中。

嘉義市昨天傍晚自由路與友忠路口發生汽機車車禍，造成機車雙載夫婦受傷送醫。記者李宗祐／翻攝
骨折 交通事故

