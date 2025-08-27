高雄騎士輾碎石摔車不治 追釀禍石塊…竟來自公共工程
55歲張姓男子今天凌晨騎機車，路過高雄市大寮區台88快速道路高架橋下，不料路上有一些水泥碎石，張男暗夜輾過石塊摔車送醫不治。警方查出，竟是橋墩工程散落的石塊釀禍。
今天凌晨4時20分許，張姓男子騎機車經過高雄市大寮區台88高架橋下的188市道，暗夜中輾過散落的碎石子塊，不慎摔車。
警、消據報發生車禍，趕到車禍現場，發生車禍，立即趕去處理，消防局也派救護車到場，發現張男無呼吸心跳，急送小港醫院搶救，但延醫至9時30分左右不治。
警方初步調查，車禍發生地旁邊，正有台88橋墩維護工程，散落道路的石塊，疑是公共工程掉落馬路的碎石。警方表示，將通知工程包商，釐清肇責，若確實工程散落石塊釀禍，將依過失致死罪嫌查辦包商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言