高雄騎士輾碎石摔車不治 追釀禍石塊…竟來自公共工程

55歲張姓男子今天凌晨騎機車，路過高雄市大寮區台88快速道路高架橋下，不料路上有一些水泥碎石，張男暗夜輾過石塊摔車送醫不治。警方查出，竟是橋墩工程散落的石塊釀禍。

今天凌晨4時20分許，張姓男子騎機車經過高雄市大寮區台88高架橋下的188市道，暗夜中輾過散落的碎石子塊，不慎摔車。

警、消據報發生車禍，趕到車禍現場，發生車禍，立即趕去處理，消防局也派救護車到場，發現張男無呼吸心跳，急送小港醫院搶救，但延醫至9時30分左右不治。