通緝犯躲台積電工地打零工 報假身分躲不了法眼

宜蘭李姓男子涉案遭通緝，躲到高雄藏匿，並在台積電工地打零工；上工前他去買早餐，因機車未靠邊停車，遇警方取締，受檢時，報哥哥的身分字號被員警識破，查出他真實身分，被逮捕歸案。

據了解，40歲的李姓男子涉違反森林法，經宜蘭地院判刑1年2個月，但他沒報到服刑，2年前宜蘭地檢署對他發布通緝。

李男離開宜蘭「跑路」到高雄，並用朋友的身分求職，在楠梓台積電工地包商旗下打零工，隱匿身分。