通緝犯躲台積電工地打零工 報假身分躲不了法眼
宜蘭李姓男子涉案遭通緝，躲到高雄藏匿，並在台積電工地打零工；上工前他去買早餐，因機車未靠邊停車，遇警方取締，受檢時，報哥哥的身分字號被員警識破，查出他真實身分，被逮捕歸案。
據了解，40歲的李姓男子涉違反森林法，經宜蘭地院判刑1年2個月，但他沒報到服刑，2年前宜蘭地檢署對他發布通緝。
李男離開宜蘭「跑路」到高雄，並用朋友的身分求職，在楠梓台積電工地包商旗下打零工，隱匿身分。
警方表示，8月25日清晨6時許，李男騎機車到高雄市前金區自強一路買早餐，因機車未靠邊停放，遇警方取締，他告訴員警沒帶證件，報出哥哥的身分字號要糊弄員警，員警自警用系統一查，發覺資料照片上根本不是他，他還直呼「是我啦」，警方隨即拍他的照片比對相關資料，才查出他確實身分，並有通緝資料，立即逮捕他歸案。
