快訊

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

中壢應召站被抄！警方帶回5外籍女1尋芳客

桃園電子報／ 桃園電子報

65fqdrq 1
中壢分局在 中壢區長沙路某大樓查獲應召站。圖：讀者提供

桃園市中壢警分局於25日晚間18時20分許，在中壢區長沙路某大樓6樓查獲由40歲鍾姓犯嫌、29歲徐姓犯嫌經營之應召站，當場帶回鍾、徐2嫌、外籍女子5人及男客1人。被逮的外籍應召女包含泰籍2人、印尼籍3人，有3名失聯移工、2名泰國籍逾期居留。警方並查扣行動電話及磁扣等證物。全案詢後將鍾、徐2嫌依妨害風化及入出國移民法等罪嫌移送偵辦，應召女子及男客均依社會秩序維護法裁罰，失聯移工及逾期居留部分移由桃園市專勤隊辦理。

65fqdrq 5
被逮的外籍應召女包含泰籍2人、印尼籍3人。圖：讀者提供

中壢分局指出，該案是警方針對網路廣告，對轄內「一樓一鳳」個人工作室及應召站，由行政組、中壢所、興國所、普仁所、仁愛所及文化所共組成專案小組進行長期偵蒐後，見時機成熟即發動查緝，成功破獲應召站。警方強調，將持續結合桃園市警察局「靖黃專案」勤務，加大對妨害風化案件查緝力道。

65fqdrq 6
專案小組進行長期偵蒐後，見時機成熟即發動查緝，成功破獲應召站。圖：讀者提供

中壢分局提到，根據警察局統計，自8月1日規劃「靖黃專案」迄今，計查獲妨害風化案件82件、131人，其中外籍女子58人，以泰籍最多、越南籍次之；媒介色情交易場所以養生館、私娼館、「一龍一鳳」工作室、應召站居多；外籍女子從事傳播搭坐檯陪酒，則以大型酒店、KTV視聽歌唱業為主。

市警局長廖恆裕表示，針對非法色情場所將持續清查、掌握，並對色情交易媒介訊息傳播社群平台，強化網路巡邏與情蒐，持續規劃靖黃專案掃盪，有效遏制違法業者，淨化社會風氣。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢應召站被抄！警方帶回5外籍女1尋芳客

延伸閱讀：

  1. 失聯11年半！移工心虛躲旅館「倒頭就睡」警1招破解逮人
  2. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒

中壢 應召站 失聯移工

延伸閱讀

中壢2男按摩店遺失3萬憤持玩具槍理論 警獲報「持槍鬧事」逮2嫌

前主播中壢停車1小時得消費400元抱怨詐騙園區 地方一面倒挺水果行

遭詐團冒名發釣魚簡訊 中壢監理所提醒：已停用電郵通知

中壢新明市場搬遷中繼商場明年動工 新明市場海砂屋大樓拆除

相關新聞

板橋公寓深夜突竄大火…屋主逃出急喊家人受困 7人救出送醫

新北市板橋區文化路1棟4層樓公寓2樓今天凌晨2時許發生火警，消防人員到場發現火舌及濃煙大量竄出，2樓屋主逃出指出有4人受...

影／北市失業男疑找工作不順 隨機怒揍路人一拳…遭制止被逮

44歲楊姓男子疑因失業、找工作不順，情緒低落不穩，前天走路行經許昌街時突然暴走，徒手攻擊正在排隊買早餐的蔡姓男子，蔡男遭...

「一樓一鳳」應召站藏身學區 中壢警逮外籍女與失聯移工

桃園市中壢警分局針對網路廣告線索，鎖定轄內「一樓一鳳」個人工作室與應召站長期蒐證，於前天晚間發動查緝行動，在長沙路某大樓...

嘉縣警察局4分局偵查隊長異動 侯宗文陞任刑大副大隊長

嘉義縣警察局發布8月人事異動，朴子分局副分局長黃茂峰陞補交通隊長，刑警大隊副大隊長馮永嵩調派朴子分局副分局長，刑大副大隊...

影／新北男開車載友就醫衝進騎樓 撞毀14車又無照挨罰2萬4

新北市新莊區昨天深夜發生車輛衝撞騎樓意外。20歲劉男開車載朋友就醫途中行經民安西路時，疑因轉彎時方向盤控制不當又誤踩油門...

她國道中線突減速 害拖車頭追撞失控撞護欄…小貨車再撞上去

國道3號北向苗栗縣後龍大山路段，今天上午發生一起連續追撞事故，造成4人受傷送醫；警方初步調查，行駛中線的轎車女駕駛不明原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。