中壢分局在 中壢區長沙路某大樓查獲應召站。圖：讀者提供

桃園市中壢警分局於25日晚間18時20分許，在中壢區長沙路某大樓6樓查獲由40歲鍾姓犯嫌、29歲徐姓犯嫌經營之應召站，當場帶回鍾、徐2嫌、外籍女子5人及男客1人。被逮的外籍應召女包含泰籍2人、印尼籍3人，有3名失聯移工、2名泰國籍逾期居留。警方並查扣行動電話及磁扣等證物。全案詢後將鍾、徐2嫌依妨害風化及入出國移民法等罪嫌移送偵辦，應召女子及男客均依社會秩序維護法裁罰，失聯移工及逾期居留部分移由桃園市專勤隊辦理。

被逮的外籍應召女包含泰籍2人、印尼籍3人。 圖：讀者提供

中壢分局指出，該案是警方針對網路廣告，對轄內「一樓一鳳」個人工作室及應召站，由行政組、中壢所、興國所、普仁所、仁愛所及文化所共組成專案小組進行長期偵蒐後，見時機成熟即發動查緝，成功破獲應召站。警方強調，將持續結合桃園市警察局「靖黃專案」勤務，加大對妨害風化案件查緝力道。

專案小組進行長期偵蒐後，見時機成熟即發動查緝，成功破獲應召站。圖：讀者提供

中壢分局提到，根據警察局統計，自8月1日規劃「靖黃專案」迄今，計查獲妨害風化案件82件、131人，其中外籍女子58人，以泰籍最多、越南籍次之；媒介色情交易場所以養生館、私娼館、「一龍一鳳」工作室、應召站居多；外籍女子從事傳播搭坐檯陪酒，則以大型酒店、KTV視聽歌唱業為主。

市警局長廖恆裕表示，針對非法色情場所將持續清查、掌握，並對色情交易媒介訊息傳播社群平台，強化網路巡邏與情蒐，持續規劃靖黃專案掃盪，有效遏制違法業者，淨化社會風氣。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢應召站被抄！警方帶回5外籍女1尋芳客