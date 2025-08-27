鄰居熱心婦衝進火宅救出2行動不便兄弟 台中消防局長親道謝

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

遠親不如近鄰，台中市豐原區一處民宅前天火警，屋內一對行動不便兄弟受困，一名鄰居婦人衝進大喊要這對兄弟快逃，她先扶行動不便的屋主弟弟逃出，再進房內叫醒熟睡的哥哥，扶他順利逃生，當時屋內已有火煙，婦人見義勇為，台中市消防局長孫福佑昨天親自致謝，對婦人說，「有你真好」。

台中市消防局表示，前天下午，豐原區豐原大道一處民宅突然竄出濃煙，熱心鄰居高姓婦人發現濃煙，在火災初期即時進入屋內協助二位行動不便的住戶逃出；也有鄰居幫忙撥打119說出正確地址，讓消防局能迅速調派消防車輛及人員前往搶救，火勢在短時間內即獲控制並成功撲滅。

消防局表示，該戶住宅有安裝「住宅用火災警報器」，在這次事件中發揮重要作用，及早警示火災，守護住戶生命安全。

消防局表示，高婦臨危不亂、見義勇為，挽救2名寶貴性命，堪為社會表率，台中市消防局長孫福佑昨天特別代表市長盧秀燕登門致意，讚揚鄰里互助精神，肯定高婦的勇敢義舉。

高婦說，她前天在家從窗戶看到附近鄰居家冒火，因為這戶人家待常在家的兄弟行動不便，她直覺反應往外衝，進鄰居家扶著行動不便的弟弟逃出，再進房內叫醒熟睡的哥哥，他更需別人扶持，高婦扶著他逃到屋外，再幫他穿好外褲。

台中市豐原區一處民宅前天火警，鄰居衝進救出行動不便者。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區一處民宅前天火警，鄰居衝進救出行動不便者。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區一處民宅前天火警，鄰居衝進救出行動不便者，台中市消防局長孫福佑感謝這名熱心鄰居。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區一處民宅前天火警，鄰居衝進救出行動不便者，台中市消防局長孫福佑感謝這名熱心鄰居。圖／台中市消防局提供

