桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市建管處表示，將立即發函要求業者在規定期限內完成拆除。圖：讀者提供

桃園市龜山區文化一路與文桃路口附近，26日下午發生樣品屋火警，消防局於15時12分接獲報案，迅速派遣消防車22輛、救護車2部及60名人力搶救並於8分鐘內到達現場，火勢於16時36分全面撲滅，所幸無人受傷或受困。

桃園市龜山區文化一路與文桃路口的和悅花園樣品屋火警。圖：讀者提供

對此，桃園市都市發展局主動說明，涉案的龜山和悅花園樣品屋，早在109年即依《桃園市建築工程樣品屋管理辦法》取得設置許可，但目前已逾使用期限。火警後該建物結構嚴重毀損，已喪失原有使用功能。

1756211099397 scaled
桃園市建管處表示，將立即發函要求業者在規定期限內完成拆除。圖：讀者提供

建管處表示，將立即發函要求業者在規定期限內完成拆除，並明確規劃，未完成拆除前將不會核發使用執照，同時將依《建築法》裁處工程造價千分之五十的罰鍰，以確保後續管理到位。

都發局強調，會持續嚴格把關樣品屋設置與管理，展現積極作為，確保公共安全，避免類似事件再度發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山樣品屋火災無人傷亡 桃園都發局立即要求拆除維護公共安全

桃園 樣品屋

