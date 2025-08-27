影／女大生板橋站內練舞 怪男突大罵髒話還狂噴滅火器

35歲張男昨天深夜10時許行經新北市板橋捷運站3號出口時，疑因不爽19歲溫姓女大生等4人在連通道內練舞，竟朝4人不斷叫囂還持滅火器狂噴，導致溫女等人隨身物品毀損。警方獲報到場將張男帶回，詢後將依公共危險、毀損罪嫌移送法辦。

板橋警方昨天晚間10時許接獲報案，板橋區板橋捷運站3號出口內聯通道發生糾紛，警方到場時涉嫌人張男已被捷運警察控制。警方經查19歲溫女與3名友人在該處練舞時，35歲張男對她們無故叫囂狂罵髒話，還持滅火器朝女大生等人噴灑，導致現場煙霧瀰漫，溫女等人的隨身物品遭毀損，一旁民眾見狀也紛紛閃避。