影／女大生板橋站內練舞 怪男突大罵髒話還狂噴滅火器

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

35歲張男昨天深夜10時許行經新北市板橋捷運站3號出口時，疑因不爽19歲溫姓女大生等4人在連通道內練舞，竟朝4人不斷叫囂還持滅火器狂噴，導致溫女等人隨身物品毀損。警方獲報到場將張男帶回，詢後將依公共危險、毀損罪嫌移送法辦。

板橋警方昨天晚間10時許接獲報案，板橋區板橋捷運站3號出口內聯通道發生糾紛，警方到場時涉嫌人張男已被捷運警察控制。警方經查19歲溫女與3名友人在該處練舞時，35歲張男對她們無故叫囂狂罵髒話，還持滅火器朝女大生等人噴灑，導致現場煙霧瀰漫，溫女等人的隨身物品遭毀損，一旁民眾見狀也紛紛閃避。

警員隨即將張男帶回警局，初步了解張男疑因心情不佳才會犯案，警方詢後依公共危險、毀損等罪嫌將張男送辦。

張男持滅火器狂噴。記者黃子騰／翻攝
張男持滅火器狂噴。記者黃子騰／翻攝
張男噴灑滅火器，造成連通道內煙霧瀰漫，民眾趕緊閃避。記者黃子騰／翻攝
張男噴灑滅火器，造成連通道內煙霧瀰漫，民眾趕緊閃避。記者黃子騰／翻攝

