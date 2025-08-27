影／西屯警掃黃 驚見疑「日本FC2素人女優」索2萬等嘸人客

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局近日針對轄內日租套房、旅館執行掃黃行動，在一家汽車旅館內發現，有3名日本籍女子涉嫌賣淫，其中一女更號稱是有作品的「現役日本AV女優」，索價2萬元，疑因價格過高，警方查緝時，尚無接客，專案帶回涉案女子、工作人員等15人，全案警詢後將李姓業者依妨害風化罪送辦，外籍賣淫女子依社維法裁處後，遣送出境。

經查，涉案的賣淫女子有7人，其中3名日本籍、3名泰國籍、1名台灣籍，警方搜索行動時，泰籍、台籍女子都已跟男客進行性交易

但日本籍女子則是在房間內等待，其中一名女子更是打著曾在日本AV網站FC2有情色作品，以「素人」風格發表，作為噱頭攬客，因要價2萬元，比起其他女子4000元至5000元的價格高，警方查緝時，仍在房間內等待客人。

涉案日籍女子從今年5月間，陸續利用觀光簽證90天的條件，由李姓業者租賃西屯區的日租套房、汽車旅館，作為賣淫據點，還以通訊軟體聯繫顧客以規避查緝，第六警分局近日會同22名警力持搜索票查緝，將涉案人員送辦。

第六分局長周俊銘呼籲，不法業者切勿心存僥倖，利用旅宿業空間或觀光名義包裝違法性交易，警方將持續蒐證、主動出擊，維護台中市治安品質，確保良好觀光形象與市民安心生活。

台中市第六警分局破獲色情業者租賃汽車旅館房間，從事性交易，其中有日籍女子主打曾拍攝作品的AV女優攬客。記者陳宏睿／翻攝
