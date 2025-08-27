板橋公寓深夜突竄大火…屋主逃出急喊家人受困 7人救出送醫

新北市板橋區文化路1棟4層樓公寓2樓今天凌晨2時許發生火警，消防人員到場發現火舌及濃煙大量竄出，2樓屋主逃出指出有4人受困房內。消防員進入火場迅速將受困的4人救出，其中2人意識模糊，所幸送醫後皆無大礙，起火原因仍待調查。

據了解，位於板橋區文化路一段285巷內這棟4層樓公寓，今天凌晨2時許突然發生火警，火煙不斷從2樓處竄出。新北市消防局接獲報案派遣29輛消防車、67名消防人員到場灌救，2樓屋主自行逃出後，焦急的向消防人員表示有4名家人受困在房間內。