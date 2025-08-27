聽新聞
0:00 / 0:00
板橋公寓深夜突竄大火…屋主逃出急喊家人受困 7人救出送醫
新北市板橋區文化路1棟4層樓公寓2樓今天凌晨2時許發生火警，消防人員到場發現火舌及濃煙大量竄出，2樓屋主逃出指出有4人受困房內。消防員進入火場迅速將受困的4人救出，其中2人意識模糊，所幸送醫後皆無大礙，起火原因仍待調查。
據了解，位於板橋區文化路一段285巷內這棟4層樓公寓，今天凌晨2時許突然發生火警，火煙不斷從2樓處竄出。新北市消防局接獲報案派遣29輛消防車、67名消防人員到場灌救，2樓屋主自行逃出後，焦急的向消防人員表示有4名家人受困在房間內。
消防人員立即布設水線進入火場搶救，其中一組人員先控制客廳火勢，另外一組則進入和室內將受困的女子及3名小孩救出，其中2名小孩意識模糊，分別送往亞東醫院及衛福部台北醫院急救，所幸送醫後已恢復意識，另外其他5名住戶則意識清醒預防性送醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言