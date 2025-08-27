快訊

新北環狀線景平站號誌系統出現警訊 列車延誤

中南部昨午後大雷雨+急降溫 專家揭原因：周五起又有一波

iPhone 17 Air新機「七大亮點」期待！將有這4色+2400萬畫素前鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋公寓深夜突竄大火…屋主逃出急喊家人受困 7人救出送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區文化路1棟4層樓公寓2樓今天凌晨2時許發生火警，消防人員到場發現火舌及濃煙大量竄出，2樓屋主逃出指出有4人受困房內。消防員進入火場迅速將受困的4人救出，其中2人意識模糊，所幸送醫後皆無大礙，起火原因仍待調查。

據了解，位於板橋區文化路一段285巷內這棟4層樓公寓，今天凌晨2時許突然發生火警，火煙不斷從2樓處竄出。新北市消防局接獲報案派遣29輛消防車、67名消防人員到場灌救，2樓屋主自行逃出後，焦急的向消防人員表示有4名家人受困在房間內。

消防人員立即布設水線進入火場搶救，其中一組人員先控制客廳火勢，另外一組則進入和室內將受困的女子及3名小孩救出，其中2名小孩意識模糊，分別送往亞東醫院及衛福部台北醫院急救，所幸送醫後已恢復意識，另外其他5名住戶則意識清醒預防性送醫。

新北市板橋區文化路這棟公寓今天凌晨發生火警。記者黃子騰／翻攝
新北市板橋區文化路這棟公寓今天凌晨發生火警。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場發現2樓已竄出大量火煙。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場發現2樓已竄出大量火煙。記者黃子騰／翻攝

意識 消防人員

延伸閱讀

影／鄰近加油站！新北深坑資源回收場火警 消防局出動59人、34車救援

濃煙竄天！桃園龜山建案樣品屋不明原因起火 消防灌救中

桃園消防傳捷報！他舉起195公斤驚人成績 奪下總統盃臥舉冠軍

桃園山腳分隊勇消奪總統盃臥舉冠軍 展現消防鐵漢風采

相關新聞

板橋公寓深夜突竄大火…屋主逃出急喊家人受困 7人救出送醫

新北市板橋區文化路1棟4層樓公寓2樓今天凌晨2時許發生火警，消防人員到場發現火舌及濃煙大量竄出，2樓屋主逃出指出有4人受...

國道AI抓未繫安全帶 申訴理由一堆

國道公路警察局去年10月首創在國道1號湖口路段，裝設AI科技執法取締未繫安全帶，10個月來告發5060件，占國道二隊同期...

台2線砂石車撞破護欄墜崖司機慘死 影曝對向轎車逆向釀禍

張姓男子今天駕駛曳引砂石車行駛台2線，在新北市瑞芳蝙蝠洞路段，撞破海岸護欄墜落邊坡，當場死亡。兩車的行車記錄器畫面顯示，...

快改道！ 國3北上3車連環撞 後龍至大山路段「紫爆」

高速公路局表示，今天上午8時52分，在國道3號北向125K近大山路段，發生1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車追撞事故，...

疑道路散落碎石釀禍！高雄男暗夜騎車輾過失控自摔命危

55歲張姓男子今天凌晨騎機車，路過高雄市大寮區台88快速道路高架橋下，不料路上有一些水泥碎石，張男暗夜輾過石塊，一時失控...

國1北向林口路段2起追撞事故 尖峰時段釀「紫爆」嚴重回堵

正值交通尖峰時間，國道1號北向林口路段今天上午7時許接連發生2起追撞事故，造成嚴重回堵。根據高公局1968即時路況，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。