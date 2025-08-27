快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄蚵仔寮凌晨男倒臥馬路上 疑酒後衝突與人互毆被KO

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市梓官區蚵仔寮漁港今天凌晨1時許有男子倒臥漁港二路的馬路中央，員警獲報到場時目擊者稱傷者因與人發生衝突才會被打倒地，但受傷的男子因喝得意識不清，無法清楚表達到底發生什麼情況，警方只能待他酒醒後才能進一步釐清事發經過。

據了解，與人互毆的楊姓男子（50歲）昨晚與是朋友一同在蚵仔寮的一處民宅喝酒到深夜，但楊男疑似酒後與朋友發生口角爭執，才會與一同飲酒的劉姓男子大打出手，2人從屋內打到屋外，楊男最後不勝酒力直接癱倒在地，劉男則當場氣憤離去。

楊男的妻子曾姓女子發現楊男受傷流血後，立刻報警將楊男送醫，警方也在凌晨1時44分接獲報案，不過警方到場詢問時，楊男因為喝得實在太醉，意識不清、說詞反覆，連員警都聽不懂他為何會與人酒後互毆，只能等他酒醒後才能釐清案發經過。

岡山警分局表示，將持續調閱周邊監視器畫面釐清楊男受傷原因，並通知劉姓男子到案說明及調查是否另有共犯介入，全案將依傷害罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄蚵仔寮漁港醉男酒後與人互毆，被打到倒在地上動彈不得。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄蚵仔寮漁港醉男酒後與人互毆，被打到倒在地上動彈不得。記者巫鴻瑋／翻攝

朋友 意識

延伸閱讀

高雄雷雨狂炸！道路積水半輪胎高 網譏如同水上樂園

高雄大雷雨釀3000多戶大停電 台電派員赴旗津冒雨搶修中

冷心低壓襲擊！高雄溫度暴降 民眾驚訝：比冷氣房還冷

高雄大雷雨「鳳山多處道路積淹水」 民眾崩潰：像是用倒的

相關新聞

國道AI抓未繫安全帶 申訴理由一堆

國道公路警察局去年10月首創在國道1號湖口路段，裝設AI科技執法取締未繫安全帶，10個月來告發5060件，占國道二隊同期...

台2線砂石車撞破護欄墜崖司機慘死 影曝對向轎車逆向釀禍

張姓男子今天駕駛曳引砂石車行駛台2線，在新北市瑞芳蝙蝠洞路段，撞破海岸護欄墜落邊坡，當場死亡。兩車的行車記錄器畫面顯示，...

國1北向林口路段2起追撞事故 尖峰時段釀「紫爆」嚴重回堵

正值交通尖峰時間，國道1號北向林口路段今天上午7時許接連發生2起追撞事故，造成嚴重回堵。根據高公局1968即時路況，目前...

影／高雄蚵仔寮凌晨男倒臥馬路上 疑酒後衝突與人互毆被KO

高雄市梓官區蚵仔寮漁港今天凌晨1時許有男子倒臥漁港二路的馬路中央，員警獲報到場時目擊者稱傷者因與人發生衝突才會被打倒地，...

國道未正確繫安全帶 今年已釀16死

安全帶不能不繫，也不能亂繫。交通部高速公路局統計，今年1到7月國道有16人未正確使用安全帶致死，比去年同期12人增加33...

摸走香油錢1千元前先向神明拜拜報備 台南警6小時內逮到人

40歲郭姓男子昨晚前往台南市南區體育路一間宮廟拜拜，拜完竟順手摸走廟內香油錢1千元，得手後騎腳踏車離開；廟方人員從監視器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。