影／高雄蚵仔寮凌晨男倒臥馬路上 疑酒後衝突與人互毆被KO

高雄市梓官區蚵仔寮漁港今天凌晨1時許有男子倒臥漁港二路的馬路中央，員警獲報到場時目擊者稱傷者因與人發生衝突才會被打倒地，但受傷的男子因喝得意識不清，無法清楚表達到底發生什麼情況，警方只能待他酒醒後才能進一步釐清事發經過。

據了解，與人互毆的楊姓男子（50歲）昨晚與是朋友一同在蚵仔寮的一處民宅喝酒到深夜，但楊男疑似酒後與朋友發生口角爭執，才會與一同飲酒的劉姓男子大打出手，2人從屋內打到屋外，楊男最後不勝酒力直接癱倒在地，劉男則當場氣憤離去。

楊男的妻子曾姓女子發現楊男受傷流血後，立刻報警將楊男送醫，警方也在凌晨1時44分接獲報案，不過警方到場詢問時，楊男因為喝得實在太醉，意識不清、說詞反覆，連員警都聽不懂他為何會與人酒後互毆，只能等他酒醒後才能釐清案發經過。

岡山警分局表示，將持續調閱周邊監視器畫面釐清楊男受傷原因，並通知劉姓男子到案說明及調查是否另有共犯介入，全案將依傷害罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康