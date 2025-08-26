聽新聞
台2線砂石車撞破護欄墜崖司機慘死 影曝對向轎車逆向釀禍
張姓男子今天駕駛曳引砂石車行駛台2線，在新北市瑞芳蝙蝠洞路段，撞破海岸護欄墜落邊坡，當場死亡。兩車的行車記錄器畫面顯示，張男開車往宜蘭方向前進，林女的轎車從對向車道跨越雙黃線，導致碰撞釀禍，警方依過失致死罪嫌將林女送辦。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午9時6分接獲報案，台2線指標75.3K蝙蝠洞路段發生車禍，派遣人車前往救援。41歲林女駕駛的轎車，車頭卡在護欄嚴重毀損，前擋風玻璃碎裂。
林女意識清楚，由救護車送往基隆長庚醫院治療。醫護檢傷發現多處擦挫傷，左肩及左髖骨疑有骨折，安排電腦斷層及X光檢查。
55歲張男駕駛的砂石車撞破護欄衝出道路，再穿越海岸自行車道後，俯衝墜落並卡在海岸邊坡。消防人員前往救援，發現張男受困車底，已死亡，未送醫。
瑞芳警分局獲報，到場封鎖現場，並測量繪圖，調查車禍發生經過及高男死因，並在現場指揮車流單線雙向行車。
警方調查，張男是從基隆往宜蘭方向行駛，載運石塊前往龍洞工地，林女則是從宜蘭往基隆方向行駛。兩車行車記錄器畫面顯示，林女開車跨越道路中央雙黃線，撞上張男駕駛的砂石車後，兩車都失控撞上護欄。轎車被護欄擋下，但砂石車衝出道路墜崖。林女接受酒測數值為0。
