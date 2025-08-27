國道AI抓未繫安全帶 申訴理由一堆

國道警方提醒民眾行車上路不論駕駛、乘客都要繫安全帶，以免挨罰。圖／國道警方提供 國道公路警察局去年10月首創在國道1號湖口路段，裝設AI科技執法取締未繫安全帶，10個月來告發5060件，占國道二隊同期取締件數近3分之1，將評估擴增AI取締路段。有駕駛人申訴AI誤判，警方表示，罰單都經人工檢視，確認無誤才舉發。

國道行車速度快，若發生車禍駕駛、乘客未繫安全帶，常被拋出車外重傷或慘死。國道警方去年10月18日率先在國道1號86.7公里處，湖口路段南北雙向設置AI執法設備，專門取締未繫安全帶，這是目前國道上唯一的AI科技執法。

國道二隊統計，國1湖口路段AI執法設備上路後，迄今10個月告發5060件，國道二隊同期在國1、國3轄區以人工取締的告發件數1萬719件，AI取締件數就占總件數3成2；不分人工或AI取締告發紅單中，不服申訴者約584件。

違規民眾申訴理由五花八門，有駕駛喊冤「上國道都會繫安全帶，不可能沒繫」，還有人辯稱衣服顏色與安全帶相近，才被誤判。國道警方表示，多數違規者存僥倖心態，以為申訴就有機會撤單，絕大多數都被駁回。

苗栗林姓女子日前開車經過國1湖口路段，被AI偵測到未繫安全帶，挨罰3000元；她提起行政訴訟駁有繫上，但安全帶縫線易刮傷鎖骨，才往下移到腋下，不過因未依規定繫好安全帶，遭法官駁回。

國道2隊表示，AI執法設備以機器自動拍攝行經車輛，再利用AI軟體辨識出違規，駕駛、乘客都可能被偵測到；AI偵測到的違規影像，都經由國道警方人工檢視，若不確定是否違規，就不會逕行舉發，誤判機率不高。國道警方表示，目前僅國1湖口路段有AI偵測取締設備，未來將評估擴展到高速公路全線。

各地取締交通違規已積極導入AI科技執法，包含闖紅燈、超速、未禮讓行人和違規停車等，都可精準取締。桃園市警察局交通大隊表示，科技執法可節省取締警力、提升執勤安全，統計顯示整體事故率下降12.13％；為避免誤判，AI偵測影像會由人力把關，另與學術單位合作，提升AI判讀精準度。