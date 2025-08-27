快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

聽新聞
0:00 / 0:00

國道未正確繫安全帶 今年已釀16死

聯合報／ 記者吳傑沐張裕珍／連線報導

安全帶不能不繫，也不能亂繫。交通部高速公路局統計，今年1到7月國道有16人未正確使用安全帶致死，比去年同期12人增加33%。國道警方提醒，部分民眾將安全帶自腋下穿越身體，撞擊前傾時恐勒住胸骨，反造成傷害。

國道1號豐原路段2月發生嚴重追撞車禍，1輛休旅車遭猛烈撞擊後失控翻覆，車內2人疑似未繫安全帶被「拋」出車外，倒臥車道慘死。國道警方事後以此事故影像，呼籲正確繫妥安全帶。

國道3號竹南交流道南下匝道接台1己線，7月初發生轎車翻車事故，51歲駕駛疑因車速過快，失控撞告示牌又撞上人行道石墩，車輛翻車受損，但幸好駕駛有依規定繫妥安全帶，僅膝蓋擦挫傷，送醫後無大礙。

國道警方近年加強取締未繫安全帶，部分駕駛或乘客明明繫上，卻因未依規定繫好，反而更危險。警方表示，繫安全帶時帶扣要確實緊扣、安全帶無扭曲或反轉，鬆緊度保持適宜，腰部安全帶置於腰部以下、肩部安全帶置於手臂上端。

警方說明，人類肩胛骨能承受的力量比胸骨大，車禍撞擊時，肩膀較禁得起重力勒緊，有些人安全帶未繫在手臂上端以上，而是從腋下穿過身體，撞擊前傾時無法發揮保護作用，還恐勒住胸骨，反造成傷害。

高公局呼籲，高速公路行車速度快，若未正確使用安全帶，一旦車輛碰撞時，人體因行車慣性被甩出車外或向前衝撞，導致嚴重傷亡，因此不論駕駛、乘客都要正確繫妥安全帶，兒童要依規定乘坐專用座椅，並使用安全帶，以保安全。

延伸閱讀

轎車與貨櫃車擦撞翻覆 駕駛人有綁安全帶只受輕傷拒送醫

觀光巴士翻覆 華人司機分心失控所致 5死者3為華裔

他開車上國道安全帶拉到脖子後方挨罰3000 因左胸不適...法院判免罰

國道前7個月16人「未繫妥安全帶喪命」！交通部高公局籲民眾注意

相關新聞

台2線砂石車撞破護欄墜崖司機慘死 影曝對向轎車逆向釀禍

張姓男子今天駕駛曳引砂石車行駛台2線，在新北市瑞芳蝙蝠洞路段，撞破海岸護欄墜落邊坡，當場死亡。兩車的行車記錄器畫面顯示，...

借錢遭拒心情不好…新店男引爆汽油放火燒車釀8傷 法院裁定羈押

陳姓男子疑因向胞弟借錢遭拒而心情不佳，昨天凌晨開車前往弟弟位於新店住處前點火燒車，還引爆瓦斯罐及汽油，導致整條巷弄陷入火...

台中雙層觀光巴士 爆解約糾紛停駛

台中市雙層觀光巴士去年底試營運，雙層觀光餐車今年5月也上路，吸引不少人搭乘體驗，但因觀光巴士虧損嚴重，加上承租車輛的華府...

國道AI抓未繫安全帶 申訴理由一堆

國道公路警察局去年10月首創在國道1號湖口路段，裝設AI科技執法取締未繫安全帶，10個月來告發5060件，占國道二隊同期...

國道未正確繫安全帶 今年已釀16死

安全帶不能不繫，也不能亂繫。交通部高速公路局統計，今年1到7月國道有16人未正確使用安全帶致死，比去年同期12人增加33...

摸走香油錢1千元前先向神明拜拜報備 台南警6小時內逮到人

40歲郭姓男子昨晚前往台南市南區體育路一間宮廟拜拜，拜完竟順手摸走廟內香油錢1千元，得手後騎腳踏車離開；廟方人員從監視器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。