國道未正確繫安全帶 今年已釀16死

安全帶不能不繫，也不能亂繫。交通部高速公路局統計，今年1到7月國道有16人未正確使用安全帶致死，比去年同期12人增加33%。國道警方提醒，部分民眾將安全帶自腋下穿越身體，撞擊前傾時恐勒住胸骨，反造成傷害。

國道1號豐原路段2月發生嚴重追撞車禍，1輛休旅車遭猛烈撞擊後失控翻覆，車內2人疑似未繫安全帶被「拋」出車外，倒臥車道慘死。國道警方事後以此事故影像，呼籲正確繫妥安全帶。

國道3號竹南交流道南下匝道接台1己線，7月初發生轎車翻車事故，51歲駕駛疑因車速過快，失控撞告示牌又撞上人行道石墩，車輛翻車受損，但幸好駕駛有依規定繫妥安全帶，僅膝蓋擦挫傷，送醫後無大礙。

國道警方近年加強取締未繫安全帶，部分駕駛或乘客明明繫上，卻因未依規定繫好，反而更危險。警方表示，繫安全帶時帶扣要確實緊扣、安全帶無扭曲或反轉，鬆緊度保持適宜，腰部安全帶置於腰部以下、肩部安全帶置於手臂上端。

警方說明，人類肩胛骨能承受的力量比胸骨大，車禍撞擊時，肩膀較禁得起重力勒緊，有些人安全帶未繫在手臂上端以上，而是從腋下穿過身體，撞擊前傾時無法發揮保護作用，還恐勒住胸骨，反造成傷害。

高公局呼籲，高速公路行車速度快，若未正確使用安全帶，一旦車輛碰撞時，人體因行車慣性被甩出車外或向前衝撞，導致嚴重傷亡，因此不論駕駛、乘客都要正確繫妥安全帶，兒童要依規定乘坐專用座椅，並使用安全帶，以保安全。