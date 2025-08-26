摸走香油錢1千元前先向神明拜拜報備 台南警6小時內逮到人

40歲郭姓男子昨晚前往台南市南區體育路一間宮廟拜拜，拜完竟順手摸走廟內香油錢1千元，得手後騎腳踏車離開；廟方人員從監視器看到郭行竊而報案，警方循線追查，今天凌晨鎖定郭的身分，6小時內就將他帶回詢問，依竊盜罪函送法辦。

台南市警第六分局大林派出所昨晚10時許接獲南區體育路一間宮廟人員報案，指廟內香油錢1千元遭竊；調閱廟內監視器發現，郭行竊前還先向神明拜拜，似乎是向神明報備。郭得手後，眼見有民眾進廟參拜，若無其事假裝是參拜香客。

郭自以為神不知鬼不覺，一舉一動早已被廟方監視器全拍下。警方調閱路口沿線監視器，發現郭是騎腳踏車至宮廟犯案，得手後馬上騎車離開，循線追查郭去向，今凌晨前往郭的住處外查看。

承辦人員正在確認郭姓男子住家位址，剛好郭就開門走出來，員警當場上前將他帶回派出所，在6小時內就偵破此案。宮廟人員得知後表示，不是向神明報備就可做壞事。

分局長劉全福說，警方將針對轄內治安熱點加強巡邏守望，保護民眾生命、財產安全。