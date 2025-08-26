台南柳營廂型車自撞電線桿 《花甲少年趣旅行》劇組5人受傷
1輛9人座廂型車今天下午行經台南市柳營區柳營國中附近時，不明原因自撞路旁電線桿，共5人受傷，分由3輛救護車送醫，傷者均為實境旅遊節目劇組人員，事故原因待查。
台南市政府消防局下午4時33分接獲報案，指稱在柳營國中附近有車輛自撞，多人受傷但皆未受困。消防局隨即調派4部各式車輛、8名人員前往救援。抵達現場發現為9人座廂型車自撞電線桿，車頭處明顯受損，共5人受傷，皆未受困且意識清楚，檢傷後分由3輛救護車送往柳營奇美醫院。
消防人員統計，傷者分別為1名男性、4名女性，皆無生命危險，事故原因待警方進一步釐清。
經初步了解，肇事車輛疑似為知名實境旅遊節目「花甲少年趣旅行」劇組人員使用，近日在台南取景，傷者中並無藝人。
