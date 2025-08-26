快訊

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨回嗆：要告來告

中職／悍將本季第8度3連敗以上遇魔咒 前7次下一戰沒贏過

美股早盤／川普再挫Fed獨立性…市場情緒進一步承壓 三大指數小跌

台南柳營廂型車自撞電線桿 《花甲少年趣旅行》劇組5人受傷

中央社／ 台南26日電

1輛9人座廂型車今天下午行經台南市柳營區柳營國中附近時，不明原因自撞路旁電線桿，共5人受傷，分由3輛救護車送醫，傷者均為實境旅遊節目劇組人員，事故原因待查。

台南市政府消防局下午4時33分接獲報案，指稱在柳營國中附近有車輛自撞，多人受傷但皆未受困。消防局隨即調派4部各式車輛、8名人員前往救援。抵達現場發現為9人座廂型車自撞電線桿，車頭處明顯受損，共5人受傷，皆未受困且意識清楚，檢傷後分由3輛救護車送往柳營奇美醫院。

消防人員統計，傷者分別為1名男性、4名女性，皆無生命危險，事故原因待警方進一步釐清。

經初步了解，肇事車輛疑似為知名實境旅遊節目「花甲少年趣旅行」劇組人員使用，近日在台南取景，傷者中並無藝人。

1輛9人座廂型車今天下午行經台南市柳營區柳營國中附近時，不明原因自撞路旁電線桿，共5人受傷。示意圖／AI生成
1輛9人座廂型車今天下午行經台南市柳營區柳營國中附近時，不明原因自撞路旁電線桿，共5人受傷。示意圖／AI生成

自撞 台南

延伸閱讀

影／鄰近加油站！新北深坑資源回收場火警 消防局出動59人、34車救援

影／屏東路口車禍…疑小貨車未禮讓 救護車遭撞車上2人受傷

林潤娥主演《暴君的主廚》被抓包「漢字寫錯」！ 劇組急道歉

台東離奇失竊案 廂型車3度失蹤...隔天一定停回原位

相關新聞

借錢遭拒心情不好…新店男引爆汽油放火燒車釀8傷 法院裁定羈押

陳姓男子疑因向胞弟借錢遭拒而心情不佳，昨天凌晨開車前往弟弟位於新店住處前點火燒車，還引爆瓦斯罐及汽油，導致整條巷弄陷入火...

摸走香油錢1千元前先向神明拜拜報備 台南警6小時內逮到人

40歲郭姓男子昨晚前往台南市南區體育路一間宮廟拜拜，拜完竟順手摸走廟內香油錢1千元，得手後騎腳踏車離開；廟方人員從監視器...

台南柳營廂型車自撞電線桿 《花甲少年趣旅行》劇組5人受傷

1輛9人座廂型車今天下午行經台南市柳營區柳營國中附近時，不明原因自撞路旁電線桿，共5人受傷，分由3輛救護車送醫，傷者均為...

影／鄰近加油站！新北深坑資源回收場火警 消防局出動59人、34車救援

新北市深坑區北深路3段1間資源回收場，今晚6時許發生火警，因鄰近加油站，新北市消防局調派59人和34輛各式消防車前往撲救...

影／屏東路口車禍…疑小貨車未禮讓 救護車遭撞車上2人受傷

一輛救護車今上午行經屏東縣竹田鄉台1線與信義路口時，一部小貨車疑似未禮讓，救護車攔腰被撞上後，被撞進一旁仍在建設的義大醫...

恐害人燒燙傷！醫美公司3兄弟更裁羈押 竄改鳳凰電波重複用侵權10億

台北市上溢國際公司被控未經核准輸入鳳凰電波等醫美器材，租借醫美診所或在飯店施打，改裝提升使用次數讓患者有燒燙傷風險，侵權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。